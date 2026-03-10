Cơ hội thay khớp háng miễn phí tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An

Ngày 10.3, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An cho biết từ ngày 30.6 đến 7.7.2026, bệnh viện sẽ phối hợp các chuyên gia đến từ Tổ chức Operation Walk Florida (Mỹ) thực hiện chương trình phẫu thuật thay khớp háng miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dự kiến, sẽ có khoảng 35 - 40 ca phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo được thực hiện trong đợt này.

Nằm tại cửa ngõ miền Tây, Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An được đầu tư bài bản, đang thu hút bệnh nhân trong khu vực ẢNH: B.B

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ những bệnh nhân mắc các bệnh lý về khớp nặng, giúp họ cải thiện khả năng đi lại, nâng cao chất lượng cuộc sống và sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Chương trình quy tụ đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia vật lý trị liệu tình nguyện hàng đầu từ Mỹ. Các chuyên gia quốc tế sẽ phối hợp chặt chẽ cùng ê kíp bác sĩ Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An, dưới sự điều phối của bác sĩ Võ Phúc, để thực hiện các ca mổ kỹ thuật cao.

Toàn bộ chi phí phẫu thuật và vật tư y tế, bao gồm các bộ khớp nhân tạo đều được miễn phí cho bệnh nhân, từ nguồn vận động tài trợ của Operation Walk Florida.

Trao đổi về ý nghĩa của hoạt động này, bác sĩ Lê Phạm Hoa Sơn Trà, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An, chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ mang lại cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y tế của bệnh viện học hỏi thêm kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình".

Với phương châm phát triển vì cộng đồng, Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa an sinh xã hội trong thời gian gần đây ẢNH: B.B

Để đảm bảo tiến độ, Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, thăm khám và sàng lọc để lập danh sách bệnh nhân trước cuối tháng 3.2026.

Đến giữa tháng 4.2026, phái đoàn chuyên gia từ Mỹ sẽ có buổi làm việc chi tiết tại bệnh viện để hoàn tất công tác chuẩn bị. Bệnh viện ưu tiên xét duyệt các trường hợp bệnh lý nặng và những bệnh nhân đã có tên trong danh sách chờ từ các chương trình của Operation Walk trước đây.

Mọi thủ tục pháp lý đang được bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thực hiện, nhằm đảm bảo chuyến công tác diễn ra an toàn, hiệu quả.

Bệnh nhân và người thân có nhu cầu đăng ký thăm khám, sàng lọc để được phẫu thuật thay khớp háng miễn phí vui lòng liên hệ với Bệnh viện đa khoa quốc tế Tân An. Địa chỉ: số 136C tỉnh lộ 827, khu phố Bình An 1, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh - Hotline: 02723.550.507 - Email: cskh@benhvientwg.vn.