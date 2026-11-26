Tổng lãnh sự Hungary tại TP.HCM Gábor Lehőcz ảnh: thụy miên

Diễn đàn Hợp tác Y tế Việt Nam - Hungary quy tụ đại diện các cơ quan chính phủ, chuyên gia y tế, giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm khả năng tiếp cận thuốc bền vững cho người bệnh.

Các đại biểu tập trung làm rõ những ưu tiên của Việt Nam trong phát triển ngành dược và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, và giới thiệu thế mạnh của Hungary với bề dày truyền thống trong ngành dược, các tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam.

Nền tảng thúc đẩy hợp tác thiết thực

Phát biểu tại diễn đàn, thạc sĩ, dược sĩ Lê Ngọc Danh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế TP. HCM, đề cập những định hướng và ưu tiên của Việt Nam trong phát triển ngành dược cũng như cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Thạc sĩ, dược sĩ Lê Ngọc Danh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế TP. HCM ảnh: thụy miên

Trong bối cảnh Hungary có truyền thống đào tạo nhân lực y tế và dược phẩm cho Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực y khoa và dược học, ông Danh cho rằng hợp tác với Hungary trong thời gian tới cần hướng đến nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển ngành dược theo hướng chuyên sâu, tăng cường kết nối giữa các cơ sở khám chữa bệnh, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Tại phiên thảo luận trọng tâm với chủ đề "Thuốc chất lượng cao và khả năng tiếp cận thuốc bền vững cho người bệnh", các diễn giả nhấn mạnh vai trò của công tác bảo đảm chất lượng thuốc, thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới sáng tạo trong ngành dược và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong việc cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh.

Diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan chính phủ, chuyên gia y tế, giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp ảnh: thụy miên

Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng bao gồm chuyển giao công nghệ và tri thức, đào tạo nhân lực y tế, trao đổi khoa học và chuyên môn, nâng cao năng lực cảnh giác dược, cũng như triển khai các sáng kiến chung nhằm cải thiện nguồn cung và thúc đẩy sử dụng thuốc chất lượng cao một cách hợp lý, có trách nhiệm.

Dấu mốc quan trọng

Trả lời Thanh Niên, Tổng lãnh sự Hungary tại TP.HCM Gábor Lehőcz cho biết việc tổ chức diễn đàn dành cho ngành y tế, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực dược phẩm giữa Việt Nam và Hungary tại TP.HCM, là một dấu mốc rất quan trọng, nhất là khi Hungary có hai doanh nghiệp Gedeon Richter và Egis đã xuất khẩu dược phẩm sang Việt Nam trong hơn 70 năm qua.

Trong đó, Gedeon Richter, doanh nghiệp dược phẩm đổi mới sáng tạo hàng đầu Hungary, đã hiện diện liên tục tại Việt Nam từ năm 1955.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam chia sẻ về các tiêu chuẩn châu Âu và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam ảnh: thụy miên

"Diễn đàn lần này hướng đến mục tiêu quan trọng là giới thiệu chuyên môn, kinh nghiệm của Hungary cũng như chất lượng các sản phẩm dược phẩm của chúng tôi. Qua đó, chúng tôi muốn gửi thông điệp đến các cơ quan chức năng và những nhà hoạch định chính sách rằng Hungary luôn hiện diện tại Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa", theo ông Gábor.

Về khả năng tăng cường hợp tác trong giáo dục y khoa, Tổng lãnh sự Gábor cũng cho biết ông đang tích cực hỗ trợ các trường đại học tại TP.HCM thiết lập mối liên kết với các trường đại học y khoa của Hungary, qua đó thúc đẩy và nâng cao chất lượng đào tạo y khoa tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Diễn đàn nhận được sự hỗ trợ theo khuôn khổ NEXT-KPI, chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường quốc tế dành cho các doanh nghiệp Hungary, do Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary thực hiện.