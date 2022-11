Cơ hội tốt cho người yêu thích 3 môn phối hợp ở Việt Nam

5150 Triathlon Phú Quốc là giải đấu 3 môn phối hợp tiêu chuẩn Olympic, thuộc quyền sở hữu của Ironman Group. Tên gọi 5150 Triathlon xuất phát từ tổng quãng đường mà các VĐV phải hoàn thành trong cuộc đua (51,5 km) gồm: bơi 1,5 km, đạp xe 40 km và chạy 10 km.

Điểm đặc biệt của 5150 Triathlon so với các sự kiện như Ironman 140,6 (tổng quãng đường 226 km) hoặc Ironman 70,3 (tổng quãng đường 113 km) chính là cự ly các môn đều được rút ngắn lại. Điều này giúp cho những người mới "bén duyên" và yêu thích có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với các cuộc thi 3 môn phối hợp. Bên cạnh đó, giải đấu này đồng thời cũng là bước đệm hoàn hảo cho các VĐV có kinh nghiệm muốn tiếp tục thử thách bản thân ở các cự ly dài hơn như Ironman 140,6 hoặc Ironman 70,3.

Không chỉ là một cuộc đua về thể thao, ban tổ chức giải đấu đã cất công lựa chọn địa điểm cho từng nội dung để các VĐV có thể vừa thi đấu, vừa tận hưởng được vẻ đẹp của thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quốc. Hành trình đua sẽ bắt đầu từ chặng thi bơi trong dòng nước xanh ngắt, trong veo ở Bãi Trường. Ở khu vực biển này không có dòng chảy ngầm nên sẽ rất thuận lợi cho các VĐV mới. Ở phần thi đạp xe, người tham gia sẽ băng qua những cung đường thẳng, thoáng và có cảnh quan đẹp. Trong chặng đua kết thúc, các VĐV sẽ xuất phát chạy từ quảng trường Con Sò và được trải nghiệm cung đường chạy dọc bờ biển.

Giải đấu lần này còn có sự tham gia của VĐV Lâm Túc Ngân, người đã trở nên quá quen thuộc với cộng đồng triathlon Việt Nam. Là một người có kinh nghiệm thi đấu 3 môn phối hợp, Túc Ngân chia sẻ: "Tôi cảm thấy đây là giải đấu rất phù hợp với những người mới bắt đầu chơi vì cự ly ngắn hơn những giải truyền thống như 70,3 hay 140,6. Bên cạnh đó, những VĐV có kinh nghiệm cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn để tham gia, thử thách bản thân.





Tôi đã thi đấu ở hơn 10 giải, kể cả châu Á và thế giới. Cự ly ngắn nhất từng tôi tham gia là nội dung 70,3 (113 km). Tuy nhiên, giải 5150 (51,5 km) này theo thể thức mới nên tôi sẽ gặp chút ít khó khăn. Vì từ trước đến nay, tôi tập luyện theo hệ sức bền, còn giờ là thiên về sức mạnh, vì cự ly ngắn nên tốc độ phải nhanh. Đối thủ lớn nhất của tôi là thời gian. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành cuộc đua trong thời gian ngắn nhất".

Lâm Túc Ngân là gương mặt xuất sắc, thường xuyên giành chiến thắng ở các giải 3 môn phối hợp trong nước. Cô gái 28 tuổi này từng tham gia Ironman 140,6 hồi tháng 3 tại Subic (Philippines), giải đấu mà cô lọt vào top 8 nữ nhóm tuổi 25-29, qua đó giành vé dự giải vô địch thế giới 3 môn phối hợp.

Đến giải vô địch thế giới 3 môn phối hợp Ironman 140,6 ở Kona (Hawaii) hồi tháng 10.2022, nữ VĐV 28 tuổi của Việt Nam hoàn thành phần thi sau 14 giờ 21 phút 23 giây, lọt vào top 80 nhóm tuổi 25-29 của nữ. Với thành tích trên, Túc Ngân tự phá sâu kỷ lục cá nhân của cô khi về đích nhanh hơn tới 1 giờ 2 phút 35 giây so với thông số 15 giờ 23 phút 58 giây ở giải đấu tại Subic (Philippines).

Theo đó, giải BIM Group 5150 Triathlon Phú Quốc 2022 - Best In Me dự kiến sẽ thu hút hơn 400 VĐV, với hơn 30 quốc tịch khác nhau. Toàn bộ chuỗi hoạt động của sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 18 đến 20.11.2022. Bên cạnh cự ly chính 51,5 km, người tham gia còn có lựa chọn thi đấu ở cự ly 3 môn phối hợp ngắn hơn với tổng quãng đường là 25,75 km (bơi 750 m, đạp xe 20km và chạy 5 km). Ngoài ra, còn có đường đua Ironkids dành cho trẻ em (gồm 2 nhóm tuổi: từ 5-10 tuổi và từ 11-14 tuổi) và hoạt động chạy từ thiện với cự ly 3 km. Bên cạnh thi đấu thể thao, giải đấu ở Phú Quốc hứa hẹn sẽ mang đến cho các VĐV và CĐV những phút giây thư giãn với các hoạt động giải trí, ẩm thuật và trình diễn nghệ thuật.