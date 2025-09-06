Cơ hội trở thành triệu phú đô la từ cuộc thi 'AI thực chiến'

Chương trình "AI thực chiến" được bảo trợ bởi Bộ Công an, do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Bộ Công an, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia và Ngân hàng Techcombank phối hợp đồng tổ chức. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng tỉ đồng, đặc biệt là giải thưởng học bổng du học AI trị giá 1 triệu USD do Techcombank tài trợ dành cho người xuất sắc nhất, chương trình hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ trong lĩnh vực AI.

Người chơi có thể đăng ký tại website chính thức của chương trình theo địa chỉ https://thucchien.ai, hoặc đăng ký trực tiếp cùng cơ hội giao lưu với đại diện Ban tổ chức và các thành viên Ban giám khảo khi đến tham gia sự kiện Unitour 3 miền tại các điểm trường: Đại học Bách Khoa TP.HCM (14 - 17 giờ ngày 5.9.2025); Đại học Bách khoa Đà Nẵng (14 -17 giờ ngày 8.9.2025); Đại học Bách Khoa Hà Nội (dự kiến ngày 15.9.2025).

Cuộc thi ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ Việt Nam

Báo cáo Thị trường AI do Decision Lab công bố ngày 19.8 mới đây cho thấy, bên cạnh những nền tảng AI được người Việt ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất hiện nay đến từ những "gã khổng lồ" công nghệ thế giới, như ChatGPT, Gemini và Meta AI... thì ngày càng nhiều nền tảng AI "make in Việt Nam", do người Việt sáng tạo ra đã và đang từng bước ghi dấu ấn với người dùng Việt. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sản phẩm thực tiễn, AI Việt cần nhiều hơn những sân chơi thử nghiệm và nhiều "bệ phóng" để đưa những ý tưởng đó đến gần hơn với thực tiễn triển khai và áp dụng được vào mọi lĩnh vực của kinh tế - xã hội.

Xuất phát từ nhu cầu trên, cuộc thi "AI thực chiến" ra đời, hướng đến mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Với tổng giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay, "A. thực chiến" hướng đến các start-up, các chuyên gia, tài năng trẻ và sinh viên các trường đại học nhằm tạo ra một sân chơi thực chiến quy mô lớn chưa từng có cho cộng đồng công nghệ trên cả nước. Đội chiến thắng trong cuộc thi, ngoài việc nhận được giải thưởng lên đến 1 tỉ đồng từ Ban tổ chức, còn có cơ hội nhận được giải thưởng "Điều kỳ diệu" từ nhà tài trợ độc quyền - Ngân hàng Techcombank, đó là học bổng AI toàn cầu lên đến 1 triệu USD cùng cơ hội làm việc trong lĩnh vực này tại Techcombank và hệ sinh thái và cơ hội trở thành triệu phú đô-la trước 30 tuổi.

Người chiến thắng từ "AI thực chiến" sẽ có cơ hội trở thành triệu phú USD thông qua những chế độ phúc lợi hấp dẫn mà Techcombank, hệ sinh thái tạo điều kiện để nhân tài được làm việc, phát triển lộ trình nghề nghiệp lâu dài. Thông qua cuộc thi, Techcombank mong muốn trao quyền, đồng thời kiến tạo những cơ hội mới cho các tài năng AI được tham gia trực tiếp, thực chiến vào các dự án chiến lược góp phần đào tạo thế hệ nhân tài AI phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc.

Cuộc thi "AI thực chiến" thu hút sự quan tâm từ cộng đồng

Dưới sự cố vấn của các chuyên gia hàng đầu như GS-TS Hồ Tú Bảo, cùng Hội đồng Giám khảo quy tụ những chuyên gia đầu ngành về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, khởi nghiệp, công nghệ sáng tạo tại Việt Nam, các thí sinh sẽ có cơ hội ứng dụng AI vào giải quyết những bài toán từ dữ liệu thực tiễn, hướng tới những sản phẩm AI "make in Việt Nam" có tính khả thi cao. Đặc biệt hơn, đây cũng đánh dấu lần đầu tiên một nền tảng thi đấu tại Việt Nam đã ứng dụng AI trong khâu chấm thi, đảm bảo công bằng và minh bạch tuyệt đối cho tất cả các thí sinh tham dự.

Booth triển lãm "AI thực chiến" được đông đảo người dân quan tâm

Thực tế, năm 2024, Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về số lượng startup AI và thu hút vốn đầu tư trong lĩnh vực này, chỉ sau Singapore. Hiện nước ta có gần 800 startup AI và học máy (machine learning), chiếm 1/4 tổng số startup công nghệ trong cả nước, cùng với lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) dồi dào đến từ hơn 150 trường đại học đào tạo CNTT và 60.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Tuy nhiên, quy mô đầu tư cho AI của doanh nghiệp trong nước còn nhỏ, phân tán.

Chính vì thế, một sân chơi như "AI thực chiến" càng có ý nghĩa thiết thực, giúp các startup, sinh viên, các nhà nghiên cứu trẻ có thêm "đất" để dụng võ. Mỗi ý tưởng "AI thực chiến" không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là minh chứng cho trí tuệ của người Việt Nam có thể làm chủ tương lai số, khơi dậy niềm tin rằng trí tuệ Việt Nam đủ sức tạo nên những giá trị toàn cầu. Qua đó góp phần đưa Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, củng cố chủ quyền dữ liệu, an ninh thông tin và nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế trong tương lai không xa.

Chi tiết thể lệ đăng ký, vui lòng truy cập: https://thucchien.ai/ để biết thêm thông tin cụ thể.