Cơ hội trong tay Real Madrid và PSG

M OURINHO SẼ LÀM NÊN CHUYỆN... TỪ XA?

Một trong những khoảnh khắc kịch tính, đáng nhớ nhất trong mùa bóng này xảy ra ở phút bù giờ thứ 8 của trận Benfica - Real Madrid tại giai đoạn 1. HLV Jose Mourinho của Benfica ra hiệu cho thủ môn Anatoliy Trubin lên tham gia tấn công trong những giây cuối cùng. Thật tuyệt vời: Trubin đội đầu ghi bàn giúp Benfica thắng 4-2. Đấy chính là bàn thắng cuối cùng của giai đoạn "league", và bàn thắng quý như vàng ấy đã giúp Benfica qua mặt Marseille, đoạt suất đá play-off cuối cùng, nhờ hơn về chỉ số phụ (có 5 đội đồng điểm, Benfica là một trong hai đội được đi tiếp).

Vinicius (phải) nhiều khả năng sẽ đá chính trong trận Real Madrid gặp Benfica ảnh: AFP

Vào vòng play-off, Benfica tiếp tục gặp Real tại sân nhà, nhưng họ đã thua 0-1. Bị phạt 2 thẻ vàng trong trận đấu đầy ắp sự kiện ấy, HLV Mourinho bị cấm chỉ đạo trong trận lượt về vào rạng sáng mai (3 giờ ngày 26.2). Ưu thế tất nhiên đang thuộc về Real, nhưng chưa đến mức an toàn tuyệt đối. Chuẩn bị công phu để thắng trong trận đấu mà mình bị cấm chỉ đạo không chỉ là điều mà HLV Mourinho từng làm được, mà còn là chi tiết độc đáo trong sự nghiệp huấn luyện kỳ lạ của ông. Cặp Real - Benfica còn nhiều cảm xúc bởi Real là đội bóng cũ của Mourinho.

Vinicius, người ghi bàn duy nhất ở trận lượt đi, có thể tiếp tục đá chính trong đội hình Real. Anh sẽ đá cặp với Kylian Mbappe trên hàng tiền đạo. Đội chủ nhà sẽ thiếu Rodrygo (bị treo giò) cùng Jude Bellingham, Eder Militao, Dani Ceballos (chấn thương). Dean Huijsen đang bị hoài nghi về phong độ. Anh đã vắng bóng ở vòng đấu cuối tuần qua (Real thua Osasuna 1-2). Hậu vệ Alvaro Carreras, vừa chuyển từ Benfica sang Real hồi đầu mùa, có thể đá chính và đối đầu với đội bóng cũ.

Phía Benfica, Gianluca Prestianni bị treo giò. Chỉ có một cầu thủ khác đang chấn thương là Joao Veloso. Nhìn vào trận Osasuna - Real vừa qua, phía Benfica hẳn đã tự trấn an: Real của HLV Alvaro Arbeloa chẳng phải không có khả năng sẩy chân.

J UVENTUS Ở THẾ CHỈ MÀNH TREO CHUÔNG

Mùa trước, Paris Saint-Germain (PSG) phải đá play-off. Họ thắng đối thủ cùng nước Pháp là Brest đến 10-0 trong 2 lượt đấu để lọt vào vòng 16 đội, rồi thẳng tiến đến ngôi vô địch, làm nên hiện tượng của cả mùa bóng. Mùa này, PSG lại phải đá play-off và vẫn gặp đối thủ cùng đến từ giải Ligue 1 là Monaco.

Folarin Balogun lập cú đúp giúp Monaco dẫn 2-0 chỉ trong 18 phút đầu, nhưng PSG vẫn thắng ngược 3-2 ở trận lượt đi. Đấy là lần đầu tiên trong thế kỷ này PSG thắng ngược trong một trận đấu mà họ thua trước 2 bàn, trong thể thức knock-out ở Champions League. Dù sao đi nữa, câu chuyện cho thấy vòng play-off kỳ này không còn là cuộc dạo chơi nhẹ nhàng cho PSG như mùa trước nữa. "Quả bóng vàng" Ousmane Dembele cùng Fabian Ruiz và Senny Mayulu đều đang bị hoài nghi khả năng ra sân.

Cả 2 đại diện của bóng đá Ý trong loạt trận này đều đang gặp nhiều khó khăn. Juventus đã thua đến 2-5 trên sân Galatasaray ở trận lượt đi. Kể cũng lạ: trong 7 lần đụng độ ở đấu trường châu Âu thì Juventus thua nhiều hơn thắng trước Galatasaray - đối thủ ít tên tuổi hơn.

Tính đến trước mùa bóng này, từng có 49 đội thua trước 3 bàn trở lên ở trận lượt đi trong thể thức knock-out ở Champions League. Chỉ có 4 đội trong số ấy lật ngược tình thế ở trận lượt về. Liệu Juventus sẽ trở thành đội thứ 5 làm được kỳ tích như thế? Siêu máy tính của hãng Opta cho biết: xác suất thành công là 14,6%. Đấy là con số tương đương với xác suất của quả phạt đền không thành bàn - nghĩa là vẫn còn chút ít hy vọng cho "bà đầm già"!

So với Juventus, Atalanta khá hơn một tí khi "chỉ" thua Borussia Dortmund 0-2 ở trận lượt đi. Đấy là trận đấu mà Atalanta tỏ ra mờ nhạt một cách hiếm thấy. Nhìn chung, hễ Atalanta thua trận lượt đi trong thể thức knock-out ở đấu trường châu Âu thì kết cục dễ thấy là họ sẽ bị loại. Đã vậy, đây là lần đầu tiên Atalanta thua trước nhiều hơn 1 bàn. Rất khó lật ngược tình thế!