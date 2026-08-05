'Có móc nối' phụ huynh và giáo viên trong sai phạm tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

Thông tin tại họp báo về phương án xử lý với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng nay 5.8, tại Hà Nội, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết, theo điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, giáo viên đã vào nhắc bài ở các phòng thi, một số thí sinh có trao đổi bài thi.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) ẢNH: TUẤN MINH

Bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng kết quả thi của thí sinh.

Cũng tại họp báo, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), cho biết sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không khách quan, không công bằng.

Theo ông Hưng, quá trình điều tra gặp khó khăn vì đây là vi phạm có tổ chức, với nhiều người liên quan. 328 thí sinh ở tuổi 18 đủ năng lực hành vi, nhận thức pháp luật nhưng thực tế nhận thức còn hạn chế.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 7 đối tượng.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT phát biểu, giải đáp thắc mắc tại họp báo ẢNH: TUẤN MINH

Trước đó, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thông báo cho Bộ GD-ĐT kết quả điều tra ban đầu.

Trong đó xác định: "Các sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi được quy định tại khoản 2 điều 2 quy chế thi; có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang".

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết phương án tổ chức thi lại đã được Bộ GD-ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Thi lại vào ngày 14 - 15.8

Kỳ thi lại được dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 14 - 15.8. Kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 19.8.

Kết quả thi ngày 11.6 và 12.6 của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

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Hiện vụ án vẫn trong quá trình điều tra, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Căn cứ kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.