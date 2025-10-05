Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Có một Đại hội Đoàn rất… xanh

Nữ Vương
Nữ Vương
05/10/2025 07:30 GMT+7

Đại hội Đoàn phường thật đặc biệt khi thẻ của đại biểu chính thức không chỉ để sử dụng trong đại hội, mà sau đó chính những chiếc thẻ này lại nảy mầm trong đất và tiếp tục một hành trình sống khác…

Xác lập phương châm "Đại hội Xanh", Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh P.Đông Hưng Thuận (TP.HCM) lần 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào chiều 4.10 đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Điểm ấn tượng nhất đến từ chiếc thẻ của đại biểu chính thức dự đại hội. Chiếc thẻ được sinh ra để mang trong mình một hành trình khác - hành trình của sự sống. Đoàn phường đã phối hợp cùng đơn vị doanh nghiệp "Ươm - Giấy hạt giống handmade" thực hiện thí điểm ý tưởng "Một chiếc thẻ - Hai hành trình" tại đại hội.

- Ảnh 1.

Những chiếc thẻ đặc biệt với ý tưởng ý tưởng "Một chiếc thẻ - Hai hành trình" tại đại hội

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Với vẻ ngoài chỉ đơn giản là một chiếc thẻ đại biểu được tạo nên từ vật liệu giấy tái chế - một chất liệu mang hơi thở của thiên nhiên và tính bền vững, nhưng ẩn trong từng thớ giấy là những hạt giống nhỏ bé. Cầm trên tay, mỗi đại biểu không chỉ cảm nhận sự mộc mạc và tinh tế, mà còn cảm nhận nhịp đập thầm lặng của thiên nhiên.

Khi đại hội khép lại, chiếc thẻ ấy không dừng lại ở vai trò ban đầu. Chỉ cần một chút đất, một chút nước và một khoảng trời nắng ấm, chiếc thẻ sẽ dần tan vào đất. Để rồi những hạt giống "thức giấc", bật mầm, bắt đầu một hành trình mới của nó.

- Ảnh 2.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

- Ảnh 3.

Để chào mừng đại hội, Đoàn phường Đông Hưng Thuận đã thực hiện công trình Góc phố xanh tại 84 khu phố trên địa bàn phường

ẢNH: Đ.P

Đây không chỉ là một sự sáng tạo, mà còn là một lời nhắc nhở dịu dàng từ đại hội, rằng mỗi sự kiện khép lại, nhưng giá trị vẫn còn tiếp nối. Và từ một chiếc thẻ nhỏ bé, vẫn có thể gieo mầm cho một tương lai xanh hơn.

Ngoài ra, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh P.Đông Hưng Thuận lần 1 có rất nhiều nét mới. Đại hội không sử dụng giấy để làm tài liệu, văn kiện đại hội mà ứng dụng chuyển đổi số tối đa. Mỗi đại biểu khách mời đều có một máy tính bảng để theo dõi tài liệu Đại hội, đại biểu chính thức được cung cấp mã QR để điểm danh, truy cập tài liệu và cả biểu quyết trên ứng dụng "Tuổi trẻ Thành phố Bác".

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

Những không gian rất xanh tại đại hội

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Các sản phẩm quà tặng đại biểu cũng là những sản phẩm rất xanh, gồm: tem UV logo đại hội để ủi lên áo, chậu cây xanh để bàn, bình thủy tinh (để đại biểu sử dụng uống nước trong đại hội), bút làm từ vật liệu thân thiện môi trường, phối hợp cùng đơn vị Co.opmart Phan Văn Hớn tặng 300 túi xách tái chế, thân thiện môi trường. Đoàn phường đã phát động phong trào "Sống xanh cùng tuổi trẻ Đông Hưng Thuận" và phát động tiếp tục thực hiện công trình Góc phố xanh tại 84 khu phố trên địa bàn phường. Đồng thời, trao tặng 1 công trình Góc phố xanh cho đơn vị khu phố tại đại hội.

- Ảnh 7.

Có một Đại hội Đoàn rất… xanh - Ảnh 1.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Đại hội với sự tham gia của 150 đại biểu đến từ 149 cơ sở Đoàn, Chi đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh P.Đông Hưng Thuận.

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Có một Đại hội Đoàn rất… xanh - Ảnh 2.

Đoàn phòng Cảnh sát cơ động - Công an TP.HCM, Chi đoàn Ngân hàng Agribank Tây Sài Gòn, CLB Vì Bình yên Thành phố P.A.S.T, Trường Quân sự Quân Khu 7, Dự án Triệu hạt giống, Công ty TNHH MTV UNIGONS Việt Nam... cùng các đơn vị cơ sở Đoàn phường, xã trên địa bàn thành phố về dự và học hỏi rút kinh nghiệm

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn P.Đông Hưng Thuận, chia sẻ: "Tuổi trẻ Đông Hưng Thuận xác lập phương châm "Đại hội Xanh" được lấy cảm hứng từ phong trào Sống xanh cùng tuổi trẻ Đông Hưng Thuận được Ban Thường vụ Đoàn phường xác lập từ ngày 1.7.2025".

Theo anh Mạnh Tuấn, phong trào được phát động trên cơ sở các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào Sống xanh của Thành đoàn TP.HCM được triển khai và diễn ra mạnh mẽ tại 3 phường: Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Nhất trước sát nhập. Từ cơ sở trên Ban Thường vụ Đoàn P.Đông Hưng Thuận (mới) quyết định xác lập phương châm "Đại hội Xanh" tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh P.Đông Hưng Thuận lần 1, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây được xem như sự đánh dấu cho sự chuyển mình vượt bậc về các công tác bảo vệ môi trường, công tác tổ chức và lan tỏa các hoạt động "Sống xanh" của Đoàn phường trong thời gian tiếp theo.

- Ảnh 10.

Anh Nguyễn Minh Sơn, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

- Ảnh 11.

Ra mắt Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM ra quyết định chỉ định 27 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh P.Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định anh Nguyễn Mạnh Tuấn giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh P.Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 4 Phó bí thư. 

