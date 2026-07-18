Có một lớp dạy yoga đặc biệt: Không thu phí, hướng dẫn bằng cả tấm lòng

Cơ duyên hình thành nên lớp học đặc biệt

Hơn 3 năm qua, lớp học yoga online miễn phí đều đặn được duy trì qua các buổi tập và ngày càng mở rộng. Một lớp học đặc biệt, với số lượng học viên đông đảo, sợi dây kết nối họ chính là tinh thần quật cường và khát vọng chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ về cơ duyên hình thành lớp học, chị Đới Thị Thanh Huyền (quê Ninh Bình), công việc chính là nhân viên văn phòng, ngụ tại đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết: "Trong quá trình học huấn luyện viên yoga, mình phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Mình duy trì việc tập luyện song song với khám chữa bệnh. Nhận thấy đem lại hiệu quả tốt nên mình quyết định mở lớp để hướng dẫn cho các bệnh nhân chung phòng điều trị cùng tập".

Lớp học yoga online miễn phí của chị Huyền vẫn đều đặn diễn ra mỗi ngày ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Huyền cho biết sau khi xuất viện về nhà, chị mới chính thức vận hành lớp học online dành cho các bệnh nhân ung thư ở nhiều tỉnh thành khác cùng tham gia. Đến nay, lớp học may mắn được biết đến rộng rãi hơn nên đã thu hút sự đồng hành của nhiều huấn luyện viên cùng giảng dạy. Theo chị Huyền, quy mô lớp học hiện tại đã đạt ngưỡng khoảng 200 học viên, trong đó số lượng tham gia cố định thường đạt khoảng 60 học viên/ buổi học. Tất cả nhân sự tham gia dạy đều đã có chứng chỉ huấn luyện viên yoga quốc tế.

Chị Đỗ Thị Hồng Hạnh, huấn luyện viên yoga, ngụ tại đường Lạc Long Quân, P.Tây Hồ, Hà Nội, tâm sự về cơ duyên giúp chị tham gia lớp học đặc biệt này: "Từ bước ngoặt mất người thân trong gia đình, mình mong muốn làm gì đó giúp ích được cho xã hội. Mình theo học về huấn luyện viên yoga karma yogi (yoga phụng sự cộng đồng - PV) cùng chỗ với chị Huyền. Khi học, mình hay đến bệnh viện cùng thầy để thực hành dạy yoga cho bệnh nhân, sau này vì lịch trình bận quá nên mình cộng tác với chị Huyền trong lớp học yoga online cho các bệnh nhân ung thư".

Từ bước ngoặt mất người thân trong gia đình, chị Hạnh đã học về huấn luyện viên yoga phụng sự cộng đồng với mong muốn làm gì đó giúp ích được cho xã hội

ẢNH: NVCC

Cũng là cộng sự tại lớp học yoga miễn phí của chị Huyền, chị Dương Thị Hoàn (công việc chính là nhân viên văn phòng), ngụ tại đường Đại La, P.Đồng Tâm, Hà Nội, cho rằng khó khăn nhất là hướng dẫn các học viên thực hiện động tác mà không qua tiếp xúc trực tiếp.

"Dạy qua nền tảng online, mình chủ động quan sát, nếu phát hiện tập chưa đúng động tác, mình sẽ lập tức điều chỉnh và hướng dẫn lại cho học viên. Khi mình nhắc nhở một người thì những học viên còn lại trong phòng học chung cũng tự giác quan sát tư thế của bản thân và điều chỉnh. Từ đó giúp đảm bảo được hiệu quả của lớp học", chị Hoàn kể.

Không ai phải đơn độc

Cũng cộng sự dạy yoga miễn phí tại lớp học, anh Phạm Văn Thành, (công việc chính là kinh doanh), ngụ tại thôn Hội Phú, xã Đông Anh, Hà Nội, cho biết áp dụng yoga song song với phác đồ điều trị mang đến nhiều kết quả tích cực. "Hơi thở trong yoga vô cùng quan trọng, giống như một liều thuốc, hít thở đúng cách cũng giúp chúng ta hiểu cơ thể hơn và góp phần thuyên giảm bệnh tình", anh Thành chia sẻ.

Theo chị Huyền, khi trải qua thực tiễn hoàn cảnh bản thân lúc điều trị bệnh và sau khi phẫu thuật, được các bác sĩ hướng dẫn tập những bài tập vật lý trị liệu phục hồi, nhận thấy các bài tập có điểm tương đồng với các tư thế yoga nên chị đã ứng dụng vào giáo án để hướng dẫn học viên. Song, chị cũng nghiên cứu các bệnh án của học viên, giúp đưa ra những bài tập chung nhất, tránh các bài tập quá nặng về thăng bằng hay tư thế vặn xoắn để đảm bảo phù hợp với phần đông thể trạng của bệnh nhân ung thư.

Từ chính trải nghiệm của bản thân, chị Huyền quyết định mở lớp yoga để hướng dẫn cho các bệnh nhân điều trị ung thư cùng tập ẢNH: NVCC

Sau hơn 1 năm tham gia học tại lớp yoga miễn phí, cô Nguyễn Thị Liên (59 tuổi), ngụ tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, học viên của lớp học, xúc động chia sẻ: "Tôi biết đến lớp học nhờ thông tin trên các hội nhóm Facebook. Tham gia tập luyện yoga giúp tôi cải thiện được tinh thần và thể chất rất nhiều. Đặc biệt là giúp chân của tôi đỡ đau hơn, vì trước đây khi truyền nhiều thuốc làm cho chân của yếu đi rất nhiều".

Cũng là học viên của lớp, chị Hồ Thị Vân Anh (42 tuổi), ngụ tại xã Đào Xá, tỉnh Hưng Yên, cho biết khi tham gia tập luôn cảm nhận được sự nhiệt tình của các huấn luyện viên. "Các học viên luôn nhận được sự tận tình chỉ dạy từ huấn luyện viên. Từng động tác, từng nhịp thở luôn được các thầy cô chú trọng. Mình cảm thấy vô cùng biết ơn các huấn luyện viên trong lớp, đặc biệt là chị Huyền", chị Vân Anh tâm sự.

Anh Thành cho rằng áp dụng yoga song song với phác đồ điều trị sẽ mang đến nhiều kết quả tích cực ẢNH: NVCC

Theo chuyên gia sức khỏe tinh thần Võ Thành Đăng (tên thường gọi là Danny Võ), Trưởng khoa Sức khỏe tinh thần, Viện Nghiên cứu khoa học sức khỏe của Hội Quân dân y Việt Nam, Đại sứ Viện Sức khỏe toàn cầu, chia sẻ: "Điều tôi đánh giá cao nhất là sự đồng hành hỗ trợ miễn phí và tự vận hành của những người trẻ, với việc đặt lòng trắc ẩn lên trên lợi ích, thấu hiểu rằng bệnh nhân ung thư nhiều khi không đủ sức khỏe để di chuyển, và công nghệ chính là cây cầu đưa sự chăm sóc đến tận giường bệnh".

Ông Danny Võ nhấn mạnh: "Với một cơ thể đang chịu tổn thương từ hóa trị, xạ trị, hay uống thuốc điều trị trúng đích, tôi hay nói rằng: khi cơ thể không thể chạy, hãy để hơi thở dẫn đường. Về mặt thể chất, các nghiên cứu quốc tế đã ghi nhận yoga nhẹ nhàng giúp bệnh nhân ung thư giảm mệt mỏi mãn tính. Nhưng giá trị sâu xa nhất, theo tôi, nằm ở mặt tinh thần. Hơi thở có ý thức kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm, đưa cơ thể từ trạng thái "chiến đấu" về trạng thái "chữa lành". Và điều đẹp nhất là khi bệnh nhân cùng thở, cùng chuyển động trong một lớp học, dù chỉ qua màn hình, họ không còn cô đơn trong hành trình của mình. Sự kết nối ấy, đôi khi chính là liều thuốc mà không toa thuốc nào kê được".

Đối với chị Huyền, chị Hạnh, anh Thành hay chị Hoàn, được nhìn thấy sự cố gắng, kiên cường vượt qua khó khăn bệnh tật của các học viên trong buổi học, có cơ hội kết nối và trò chuyện, nhận được phản hồi tích cực giúp họ cảm thấy làm được điều có ích cho cộng đồng, dù không phải việc gì quá lớn lao.