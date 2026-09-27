Có một ngày hội để tân sinh viên 'cháy' hết mình

Ngay từ sáng sớm 26.9, khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên (nằm trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) đã trở nên nhộn nhịp khi hàng ngàn tân sinh viên từ nhiều trường đại học cùng đổ về. Từng nhóm bạn trẻ nhanh chóng nhập cuộc với các trò chơi, gian hàng và cuộc thi, tạo nên không khí sôi nổi trong ngày đầu của ngày hội.

Các bạn trẻ đã có những trải nghiệm đầy hào hứng tại Ngày hội tân sinh viên ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ đứng xem, nhiều tân sinh viên chủ động đăng ký trải nghiệm và thử sức ở các hoạt động khác nhau. Một trong số đó là Nguyễn Đình Long, sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, đăng ký tham gia thi đấu cờ vua. Từ Đà Nẵng vào TP.HCM học ĐH, Long cho biết những ngày đầu của cuộc sống sinh viên không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. "Những hoạt động tại ngày hội giúp mình làm quen với nhiều bạn mới, không chỉ trong trường mà còn các bạn sinh viên trường khác nữa", Long chia sẻ.

Bên cạnh các hoạt động thể thao, nhiều tân sinh viên cũng tìm thấy những trải nghiệm mới mẻ tại các khu vực tương tác. Nguyễn Quách Hoàng Ân, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, hào hứng kể về trải nghiệm viết lập trình cơ bản. Sau khi hoàn thành thử thách, Ân được nhận phần quà từ chương trình. "Mình thấy các hoạt động tại ngày hội rất sôi nổi và thú vị, giúp bản thân quen hơn với nhịp sống ở môi trường ĐH", Ân nói.

Sinh viên tham gia thi đấu cờ vua tại ngày hội ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với Triệu Thoại Chuyền, sinh viên Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao, điều đáng nhớ không chỉ nằm ở các trò chơi mà còn là cảm giác tự mình tham gia và khám phá. Sau khoảng 3 tuần bắt đầu cuộc sống sinh viên, Chuyền vẫn đang làm quen với nhiều điều mới. "Cuộc sống sinh viên bắt buộc bản thân phải tự lập nhiều hơn. Việc tham gia ngày hội, tự trải nghiệm làm mọi thứ giúp mình cảm thấy tự tin, tự lập hơn", Chuyền cho hay.

Ngày hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động như: liên hoan nhóm nhảy "Beat of Youth", đêm hội tân sinh viên, các giải thể thao điện tử, cờ vua, cờ tướng...

Công tác chăm lo tiếp tục là một trong những điểm nhấn của ngày hội, với các chương trình học bổng được duy trì và mở rộng nhằm đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội Tân sinh viên tạo điều kiện để các bạn làm quen với bạn bè, thầy cô, hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên và những thông tin, kỹ năng cần thiết cho hành trình học tập, rèn luyện trên giảng đường. Đây cũng là định hướng của chuỗi hoạt động nhằm hỗ trợ tân sinh viên hòa nhập, giảm những lo lắng khi bước vào môi trường học tập mới.



