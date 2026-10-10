Có một nghề đặc biệt ở sông Cửa Lấp: Ngâm mình rải hàng triệu con nghêu giống

Từ bao đời nay, dòng sông Cửa Lấp, xã Long Hải, TP.HCM không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản mà còn nuôi sống nhiều gia đình bằng nghề khai thác và nuôi nghêu giống.
Cứ đến tháng 3 âm lịch hằng năm, khi nghêu giống xuất hiện khu vực sông Cửa Lấp trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, khi con nước thuận lợi, người làm nghề đã chuẩn bị cào, rổ, thau và các dụng cụ cần thiết để ra sông tìm nghêu giống. Người đi bộ men theo những bãi bùn, người lội xuống vùng nước nông, cần mẫn cào từng lớp cát bùn để tìm những con nghêu nhỏ li ti.
Nghề khai thác nghêu giống ở sông Cửa Lấp đã có từ rất lâu. Qua nhiều năm gắn bó với dòng sông, người dân tích lũy kinh nghiệm trong việc nhận biết khu vực có nghêu giống, lựa chọn thời điểm khai thác và phân loại nghêu phù hợp để đưa vào nuôi.
Những kinh nghiệm ấy phần lớn được truyền từ người đi trước sang người đi sau, trở thành vốn liếng quý giá của những gia đình sống dựa vào nghề.
Theo người dân địa phương, môi trường nước tại khu vực sông Cửa Lấp có những điều kiện thuận lợi cho nghêu sinh trưởng và sinh sản. Nhờ nguồn nghêu giống tự nhiên xuất hiện theo mùa, người dân có thêm nguồn nguyên liệu để phát triển nghề nuôi, tạo việc làm và thu nhập cho gia đình.
Công việc nhọc nhằn, phụ thuộc vào con nước và thời tiết, nhưng đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của cư dân vùng sông nước nơi đây.
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