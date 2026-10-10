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    Có một nghề đặc biệt ở sông Cửa Lấp: Ngâm mình rải hàng triệu con nghêu giống

    Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    Ở sông Cửa Lấp (TP.HCM), người làm nghề nuôi nghêu ngâm mình dưới nước, rải hàng triệu con nghêu giống đã được phân loại theo kích cỡ, chờ ngày thu hoạch.

    Từ bao đời nay, dòng sông Cửa Lấp, xã Long Hải, TP.HCM không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản mà còn nuôi sống nhiều gia đình bằng nghề khai thác và nuôi nghêu giống.

    Cứ đến tháng 3 âm lịch hằng năm, khi nghêu giống xuất hiện khu vực sông Cửa Lấp trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, khi con nước thuận lợi, người làm nghề đã chuẩn bị cào, rổ, thau và các dụng cụ cần thiết để ra sông tìm nghêu giống. Người đi bộ men theo những bãi bùn, người lội xuống vùng nước nông, cần mẫn cào từng lớp cát bùn để tìm những con nghêu nhỏ li ti.

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 1.

    Nghề nuôi nghêu phải theo con nước. Có thời điểm khuya phải xuống nước, nhưng có lúc trưa nắng rát da cũng phải ngâm mình thu hoạch nghêu

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 2.

    Công nhân đang cào nghêu giống

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Nghề khai thác nghêu giống ở sông Cửa Lấp đã có từ rất lâu. Qua nhiều năm gắn bó với dòng sông, người dân tích lũy kinh nghiệm trong việc nhận biết khu vực có nghêu giống, lựa chọn thời điểm khai thác và phân loại nghêu phù hợp để đưa vào nuôi.

    Những kinh nghiệm ấy phần lớn được truyền từ người đi trước sang người đi sau, trở thành vốn liếng quý giá của những gia đình sống dựa vào nghề.

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 3.

    Nghêu giống được công nhân đưa lên nhà để chuẩn bị cho công việc chọn kích cỡ đưa vào vùng nuôi phù hợp

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 4.

    Công nhân dùng rổ nhựa để sàng lọc, chọn kích cỡ nghêu giống

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Theo người dân địa phương, môi trường nước tại khu vực sông Cửa Lấp có những điều kiện thuận lợi cho nghêu sinh trưởng và sinh sản. Nhờ nguồn nghêu giống tự nhiên xuất hiện theo mùa, người dân có thêm nguồn nguyên liệu để phát triển nghề nuôi, tạo việc làm và thu nhập cho gia đình.

    Công việc nhọc nhằn, phụ thuộc vào con nước và thời tiết, nhưng đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của cư dân vùng sông nước nơi đây.

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 5.

    Nghêu giống đã được chọn lựa. Đây là nghêu giống loại 2, khoảng 10.000 con/kg

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 6.

    Trước khi đưa nghêu giống đến vùng nuôi, nghêu được các công nhân chọn lựa kỹ để kiểm tra sức khỏe của nghêu giống

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 7.

    Ngêu giống được đưa vào bao, chuẩn bị chở đến vùng nuôi

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 8.

    Nghêu giống được đưa xuống bè, chở ra vùng nuôi

    ẢNH:NGUYỄN LONG

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 9.

    Công nhân ngâm mình, ôm từng rổ nghêu giống rải xuống sông Cửa Lấp

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 10.

    Hàng triệu con nghêu giống được thả xuống sông, đợi đến ngày thu hoạch

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 11.

    Phía xa là cầu Cửa Lấp.

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 12.

    Công nhân rải từng rổ nghêu giống xuống sông Cửa Lấp. Nghêu giống sẽ vùi mình dưới lớp cát, bùn chủ yếu ăn vi tảo để trưởng thành

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Độc đáo nghề rải nghêu giống ở cầu Cửa Lấp - Ảnh 13.

    Từ bao đời nay, sông Cửa Lấp là nơi mưu sinh của người dân làng chài Phước Tỉnh. Họ sống bằng nghề cào nghêu giống, sau đó phân loại ra để bán cho thương lái khắp nơi. Một phần nghêu giống cũng được nuôi tại sông Cửa Lấp thành nghêu thương phẩm

    ẢNH: NGUYỄN LONG

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