Có phải ai cũng cần gội đầu mỗi ngày?

Người có tóc thẳng và da đầu dầu có thể cần gội hằng ngày. Với tóc khô hoặc xoăn, lịch gội có thể thưa hơn. Điều đáng xem trước tiên là loại tóc và tình trạng da đầu, thay vì áp dụng nguyên lịch của người khác. Bác sĩ da liễu Shilpi Khetarpal của Cleveland Clinic cho biết loại tóc và kết cấu tóc là những yếu tố quan trọng để chọn tần suất gội.

Bài viết của Cleveland Clinic đưa ra các mốc tham khảo: tóc mảnh có thể gội sau một đến hai ngày; tóc có độ thô trung bình sau hai đến bốn ngày; tóc dày và thô khoảng một tuần, hoặc khi thấy cần. Đây là gợi ý theo từng nhóm, không phải lịch bắt buộc cho mọi người. Bài viết cũng lưu ý khi lớn tuổi, tuyến dầu hoạt động yếu hơn, nên nhu cầu gội có thể khác hồi trẻ. Khi cân nhắc thay đổi lịch, hãy nhìn cả mái tóc và lượng dầu ở da đầu của chính mình.