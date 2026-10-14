Có phải dầm mưa, nằm máy lạnh khiến nhiều người mắc cúm? Chuyên gia giải đáp

Vì sao nhiều người bị cúm sau khi dầm mưa, nằm máy lạnh?

Theo thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Trúc Hằng, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa An Sinh, một trong những quan niệm phổ biến là dầm mưa, nằm máy lạnh hoặc tiếp xúc với thời tiết lạnh có thể trực tiếp gây bệnh cúm. Thực tế, đây là sự nhầm lẫn giữa yếu tố thời tiết và nguyên nhân gây bệnh.

Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus influenza gây ra, trong đó 2 nhóm phổ biến là cúm A và cúm B. Điều này có nghĩa, một người chỉ mắc cúm khi bị nhiễm virus cúm, chứ không đơn thuần vì cơ thể bị lạnh.

Người dân trở về nhà sau giờ làm trong cơn mưa tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Vậy tại sao nhiều người thường xuất hiện triệu chứng hô hấp sau khi dầm mưa hoặc vào những thời điểm thời tiết thay đổi?

"Dịch cúm thường có xu hướng gia tăng vào những thời điểm giao mùa ở nhiều quốc gia. Đây cũng là lúc thời tiết có nhiều biến động, khiến không ít người liên hệ việc xuất hiện triệu chứng hô hấp với những lần dầm mưa hoặc tiếp xúc với không khí lạnh trước đó. Sự trùng hợp về thời điểm dễ dẫn đến ngộ nhận rằng thời tiết lạnh chính là nguyên nhân gây bệnh, trong khi tác nhân thực sự là virus cúm", bác sĩ Hằng lý giải.

Các con đường lây lan cúm

Bác sĩ Trúc Hằng cho biết, cúm có thể lây từ người sang người qua đường hô hấp. Khi người mắc bệnh nói chuyện, ho hoặc hắt hơi, virus có thể phát tán theo các hạt dịch tiết đường hô hấp, từ đó lây sang người khác.

Ngoài ra, virus còn có thể lây qua bàn tay hoặc các bề mặt bị nhiễm virus như tay nắm cửa, bàn làm việc, điện thoại. Vì vậy, việc tiếp xúc gần, sinh hoạt chung với người mắc cúm có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm.

Đây cũng là lý do trong một gia đình, khi một người mắc cúm, những thành viên khác có thể lần lượt xuất hiện triệu chứng bệnh, đặc biệt khi thường xuyên tiếp xúc gần và không thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Trẻ em từ 5 - 9 tuổi có tỷ lệ mắc cúm cao nhất. Trẻ em dễ mắc cúm do thường xuyên tiếp xúc nhiều người như nhà trẻ, trường học, trong gia đình,… Tùy theo sức đề kháng của mỗi người mà cúm có diễn tiến khác nhau. Người cao tuổi, có bệnh nền,… cơ thể diễn tiến nặng và đôi khi phải nhập viện. Nhóm có nguy cơ cao là trẻ con, người cao tuổi, người có bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, COPD, hen hay bệnh đang hóa trị, ghép tạng, lọc máu...

Bác sĩ khuyến cáo, người mắc cúm cần khám khi sốt cao trên 38 độ C, nhức đầu, chóng mặt, đau nhức cơ bắp, mệt mỏi toàn thân, buồn nôn, tiêu chảy…