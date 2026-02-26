Rửa mặt có vẻ là bước đơn giản nhất nhưng tần suất thực hiện lại tạo ra sự khác biệt lớn. Tùy thuộc vào loại da, hoạt động hàng ngày, vị trí địa lý và các tình trạng da tiềm ẩn mà mỗi người sẽ có nhu cầu làm sạch khác nhau. Mục tiêu cốt lõi là tìm ra sự cân bằng, loại bỏ tạp chất nhưng không phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên. Việc rửa mặt quá thường xuyên hoặc dùng sản phẩm quá mạnh sẽ làm mất đi lớp dầu thiết yếu, dẫn đến tình trạng khô ráp, kích ứng hoặc khiến da tiết dầu nhiều hơn để tự bù đắp.

Có phải rửa mặt nhiều là tốt cho da?