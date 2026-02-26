Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Có phải rửa mặt nhiều là tốt cho da?
Video Sức khỏe

Có phải rửa mặt nhiều là tốt cho da?

Trang Châu - Bùi Oanh
26/02/2026 05:00 GMT+7

Tần suất rửa mặt không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo mà còn quyết định sức khỏe lâu dài của làn da. Mặc dù các chuyên gia da liễu thường khuyến nghị làm sạch hai lần mỗi ngày, nhưng theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health, thực tế không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người.

Rửa mặt có vẻ là bước đơn giản nhất nhưng tần suất thực hiện lại tạo ra sự khác biệt lớn. Tùy thuộc vào loại da, hoạt động hàng ngày, vị trí địa lý và các tình trạng da tiềm ẩn mà mỗi người sẽ có nhu cầu làm sạch khác nhau. Mục tiêu cốt lõi là tìm ra sự cân bằng, loại bỏ tạp chất nhưng không phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên. Việc rửa mặt quá thường xuyên hoặc dùng sản phẩm quá mạnh sẽ làm mất đi lớp dầu thiết yếu, dẫn đến tình trạng khô ráp, kích ứng hoặc khiến da tiết dầu nhiều hơn để tự bù đắp.

Có phải rửa mặt nhiều là tốt cho da? - Ảnh 1.

Có phải rửa mặt nhiều là tốt cho da?

Tin liên quan

Cảnh báo những nguy cơ khi sử dụng các sản phẩm làm trắng răng

Cảnh báo những nguy cơ khi sử dụng các sản phẩm làm trắng răng

Trong cuộc sống hiện đại, sở hữu một hàm răng trắng sáng giúp nhiều người tự tin hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health, phương pháp thẩm mỹ này không hoàn toàn vô hại.

Nên làm gì khi cơ thể đột ngột mất năng lượng?

Y bác sĩ hơn 30 lần hiến máu cứu bệnh nhân ung thư

Khám phá thêm chủ đề

Rửa mặt tần suất rửa mặt da đẹp tốt cho da
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận