Cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì tái chế Miza lên sàn HOSE

Sáng 2.7, Công ty cổ phần Miza chính thức đưa hơn 116,5 triệu cổ phiếu (mã chứng khoán MZG) lên niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Với mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.700 đồng/cổ phiếu, mức định giá vốn hóa chào sàn của Miza đạt khoảng 1.480 tỉ đồng. Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu MZG đạt 12.950 đồng. Theo ban lãnh đạo công ty, việc chuyển từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE nằm trong lộ trình chuẩn hóa quản trị của công ty, nhằm tối ưu hóa cấu trúc tài chính và nâng tầm vị thế doanh nghiệp.

Cổ phiếu Công ty Miza chính thức lên sàn HOSE sáng 2.7 ẢNH: MIZA

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Miza - chia sẻ tại buổi lễ: Niêm yết trên HOSE là mảnh ghép quan trọng để Miza hoàn thiện bài toán cấu trúc vốn. Công ty đang đứng trước chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử 16 năm hoạt động. Việc gia nhập "sân chơi" minh bạch này không chỉ giúp Miza mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tiếp cận các dòng tín dụng xanh quốc tế, mà còn là bệ phóng để công ty thực hiện khát vọng đạt công suất 1 triệu tấn giấy tái chế/năm và phát triển hạ tầng công nghiệp sinh thái tích hợp vào năm 2030. Việc niêm yết này sẽ tạo ra áp lực tích cực để Miza không ngừng nâng cao năng lực quản trị, gắn trách nhiệm giải trình với hiệu quả sử dụng vốn, mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Năm 2026, Đại hội đồng cổ đông Miza đã thông qua kế hoạch lợi nhuận bứt phá đạt 200,68 tỉ đồng, tương đương mức tăng trưởng hơn 69% so với năm trước. Đà tăng trưởng tiếp tục được khẳng định trong quý 1/2026 khi lợi nhuận sau thuế tăng 67% so với cùng kỳ, đạt 32 tỉ đồng. Động lực trọng yếu để hiện thực hóa mục tiêu này đến từ dự án chiến lược PM5 (giai đoạn 2 nhà máy Miza Nghi Sơn). Dự kiến đi vào vận hành thương mại từ quý 3/2026, PM5 sẽ bổ sung thêm 100.000 tấn/năm, nâng tổng công suất thiết kế toàn hệ thống lên 220.000 tấn/năm. Đặc biệt, công suất mới sẽ tập trung dịch chuyển cơ cấu sang các dòng giấy mặt cao cấp nhưTestliner và Kraftliner, giúp công ty tối ưu hóa lợi thế quy mô và mở rộng biên lợi nhuận.

Khác biệt cốt lõi của Miza nằm ở mô hình kinh tế tuần hoàn khi sử dụng 100% nguyên liệu đầu vào là giấy phế liệu (OCC) để sản xuất các dòng giấy bao bì chất lượng cao. Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán rác thải mà còn đón đầu xu hướng trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang được áp dụng mạnh mẽ trên toàn cầu. Nhờ hệ sinh thái xanh khép kín, Miza đã tiếp cận thành công các nguồn tín dụng xanh và phát hành trái phiếu xanh. Với khát vọng vươn tầm, Miza đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt tổng công suất 1 triệu tấn/năm, chuyển mình từ một doanh nghiệp sản xuất thuần túy sang phát triển nền tảng hạ tầng công nghiệp sinh thái tích hợp...