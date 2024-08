Cổ phiếu giới sản xuất chip Mỹ trong cơn bĩ cực

Xu thế giảm giá

Cuối tuần qua, sau khi Intel công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 15.000 việc làm nhằm cắt giảm ngân sách do hoạt động kinh doanh khó khăn, cổ phiếu công ty này đã giảm khoảng 26% từ mức 29,05 USD xuống còn 21,48 USD/cổ phiếu. Đây là mức giảm lớn thứ 2 của cổ phiếu tập đoàn này trong một ngày, chỉ xếp sau cú giảm sốc 31% xảy ra vào năm 1974.

Intel đang tiết giảm chi phí giữa giai đoạn tái cấu trúc quan trọng Hoàng Đình

Ông Pat Gelsinger, Tổng giám đốc của Intel, cho biết công ty này đang trải qua đợt tái cấu trúc quan trọng nhất kể từ sau khi chuyển đổi chip xử lý cách đây 4 thập niên. Thời gian qua, Intel đã tập trung phát triển các dòng chip hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi chậm chân hơn một số đối thủ như AMD, NVIDIA. Tuy nhiên, quá trình phát triển các dòng chip mới của AI vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Bên cạnh đó, Intel cũng đã mở rộng thêm mảng đúc chip để sản xuất chip cho các đối tác. Việc mở rộng mảng đúc chip dẫn đến các khoản đầu tư xây dựng nhà máy tăng lên, khiến kết quả hoạt động kinh doanh bị giảm sút. Có lẽ, Intel cần thêm khoảng thời gian đáng kể, kết hợp cùng việc tiết giảm chi phí, để đạt mục tiêu đề ra trong tương lai.

Trong khi đó, tuy không giảm "sốc" như Intel, nhưng cổ phiếu của AMD lẫn Qualcomm cũng đang có dấu hiệu không tích cực.

Ngày 7.3, cổ phiếu của AMD đã đạt mức kỷ lục trong lịch sử công ty này với giá lên đến 211 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của AMD sau phiên cuối cùng của tuần qua chỉ còn 132,5 USD, tức giảm gần 40%. Trong quý 2 vừa qua, AMD đã công bố các dòng chip mới hỗ trợ AI được đánh giá rất cao. Giữa các diễn biến này thì dù có lúc giá cổ phiếu tăng lên nhưng sau vẫn có xu thế giảm giá.

Còn Qualcomm thì ngày 18.6 vừa qua, nhiều hãng máy tính đồng loạt bán ra các dòng laptop Copilot+ hỗ trợ mạnh về AI chạy trên các nền tảng Snapdragon X Plus và X Elite của Qualcomm. Hai dòng chip vừa nêu được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho laptop. Giá cổ phiếu của Qualcomm trong ngày 18.6 có lúc xấp xỉ 230 USD/cổ phiếu. Nhưng rồi giá cổ phiếu của Qualcomm cũng dần giảm xuống và giá ở phiên cuối tuần vừa qua còn khoảng 159 USD/cổ phiếu, tức giảm khoảng 30% so với mức kỷ lục ngày 18.6. Dù có nhiều ưu điểm, nhưng các dòng laptop tích hợp Snapdragon X Plus hay X Elite chạy trên cấu trúc ARM có mức giá khá cao so với các dòng laptop tích hợp chip truyền thống theo cấu trúc X86.

Cảnh báo "bong bóng" NVIDIA

Giữa bối cảnh như vậy, "thánh gióng" công nghệ trên sàn chứng khoán Mỹ gần đây là NVIDIA vẫn đang ở mức cao. Giữa tháng 6.2024, cổ phiếu NVIDIA đạt mức kỷ lục khoảng 140 USD, tăng khoảng 325% so với mức 43 USD của 1 năm trước đó. Tuy nhiên, so với mức kỷ lục thì giá cổ phiếu USD đóng cửa tuần qua giảm khoảng 24%, còn 107,2 USD/cổ phiếu.

Không những vậy, tờ Financial Times ngày 2.8 dẫn đánh giá từ Công ty quản lý quỹ Elliott Management cảnh báo nhà đầu tư rằng giá cổ phiếu NVIDIA đang ở trạng thái "bong bóng". Theo đó, dù sự bùng nổ của AI đã thúc đẩy giá trị của NVIDIA bởi đây là tập đoàn có nhiều ưu thế về chip AI, nhưng mức tăng giá cổ phiếu tập đoàn này đang "bị thổi phồng quá mức".

Gần đây, nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Meta (sở hữu Facebook) và Amazon đã chi hàng chục tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng AI trong những tháng gần đây. Phần lớn số tiền này chảy về túi NVIDIA. Tuy nhiên, nhiều khách hàng lớn của NVIDIA, điển hình là Microsoft, đang xúc tiến kế hoạch tự phát triển chip AI. Elliott Management "hoài nghi" việc các Big Tech (các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới) sẽ tiếp tục mua số lượng lớn chip xử lý đồ họa của NVIDIA để phát triển AI. Đồng thời, hiệu quả của các khoản đầu tư cho AI có dấu hiệu "bị cường điệu hóa quá mức" khi thực tế nhiều ứng dụng chưa sẵn sàng ra mắt. Nhiều dự án phát triển AI chưa đạt tín hiệu khả quan về mặt khai thác thương mại.