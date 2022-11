Cổ phiếu tăng mạnh, nhiều tỉ phú USD Việt Nam bỏ túi hơn nửa tỉ đô

Ngày 29.11, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát giao dịch trong sắc xanh và có lúc tăng trần hết biên độ lên 17.450 đồng. Ở mức giá này, HPG đã tăng gần 40% so với giá thấp nhất vào ngày 10.11 vừa qua. Nhờ vậy, tài sản của tỉ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, đã tăng mạnh trở lại lên 1,4 tỉ USD, cộng thêm hơn 460 triệu USD so với ngày 10.11. Như vậy "vua" thép cũng đã quay trở lại trong danh sách tỉ phú USD do Forbes bình chọn.

Tương tự, tài sản nhiều tỉ phú khác cũng tăng mạnh trong hơn 2 tuần qua, so với ngày 10.11. Đó là tỉ phú Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup hiện được Forbes ghi nhận có tài sản đạt 4,7 tỉ USD, tăng 800 triệu USD. Nhóm các cổ phiếu có liên quan Vingroup như VIC cũng tăng 31% từ 53.000 đồng lên 69.400 đồng; VHM tăng gần 21% từ 43.950 đồng lên 53.100 đồng hay VRE cũng tăng 23% trong thời gian trên, từ 24.800 đồng lên 30.500 đồng.





Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank hiện có tài sản trị giá 1,6 tỉ USD, tăng 200 triệu USD; Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang có tài sản trị giá 1,4 tỉ USD, tăng 100 triệu USD và tài sản ông Trần Bá Dương vẫn duy trì ở mức 1,4 tỉ USD. Riêng tài sản của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo của hãng hàng không VietJet có tài sản 2 tỉ USD, đứng yên sau hơn 2 tuần khi cổ phiếu VJC hầu như đi ngang từ 100.000 đồng lên 102.800 đồng và HDB của Ngân hàng Phát triển TP.HCM cũng tăng nhẹ từ 14.600 đồng lên 15.450 đồng.

Trong khi, với 17 phiên giảm sàn liên tục của cổ phiếu NVL trước đó và dù phiên 29.11 mã này tăng trần trở lại nhưng tài sản tỉ phú Bùi Thành Nhơn vẫn giảm sâu dưới 1 tỉ USD, chưa thể trở lại danh sách những người giàu nhất hành tinh do Forbes bình chọn. Tính đến ngày 11.11, tài sản của ông Bùi Thành Nhơn chỉ còn 978,2 triệu USD, giảm gần 2 tỉ USD so với đầu tháng 4.