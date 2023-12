Cổ phiếu TGG của cựu chủ tịch Đỗ Thành Nhân chính thức bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TGG của Công ty CP The Goden Group. Trước đây TGG là Công ty CP Louis Capital thuộc "họ" Louis do ông Đỗ Thành Nhân đứng đầu.

Lý do hủy niêm yết bắt buộc do cổ phiếu TGG đang trong diện đình chỉ giao dịch theo quyết định ngày 11.9 vì công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Cổ phiếu TGG thuộc hệ sinh thái Louis chính thức bị hủy niêm yết trên HOSE LOUIS HOLDING

Đến nay, The Golden Group chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Ngoài ra, cổ phiếu TGG cũng đang trong diện kiểm soát theo quyết định ngày 4.10 của HOSE do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Công ty chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 và đã quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Cuối tháng 10 vừa qua, The Golden Group có công văn về việc tạo điều kiện cho công ty được nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến ngày 15.11 nhưng đến nay vẫn chưa công bố.

"Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông. Căn cứ quy định và ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, HOSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TGG theo quy định", thông báo của HOSE nêu.

Hiện tại, giá cổ phiếu TGG đứng ở mức 2.370 đồng trước ngày bị đình chỉ giao dịch từ giữa tháng 9 vừa qua. Cổ phiếu này đã bị ông Đỗ Thành Nhân cùng nhóm lãnh đạo Louis Holdings thực hiện hành vi thao túng giá với một số mã khác. Kết quả cổ phiếu TGG đã lập đỉnh 74.800 đồng trong phiên 22.9.2021, tăng gần 5.950% giá trị so với mức 1.220 đồng vào đầu năm 2021.

Ông Đỗ Thành Nhân và một số đồng phạm bị bắt giam vào tháng 4.2022, ngay sau đó các cổ phiếu "họ" Louis đều bị bán tháo, ban lãnh đạo cũng thay đổi liên tục. Cuối tháng 6.2023, ông Đỗ Thành Nhân bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán, thao túng giá cổ phiếu.