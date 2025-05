Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 13.5.2025

- TP.HCM: Công an Q.12 chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ánh (HKTT: xóm 6, thôn Yên Lạc, xã Đông Hóa, H.Kim Bảng, Hà Nam; địa chỉ liên hệ: 102/4E KP.1, P.Hiệp Thành, Q.12) theo phiếu chuyển (PC) 425/PC-TN ngày 20.9.2023; Chi cục Thi hành án dân sự Q.1 chưa trả lời đơn của ông Lê Văn Toàn (ngụ 130/12 Lê Quốc Hưng, P.13, Q.4) theo PC 426/PC-TN ngày 20.9.2023; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền (địa chỉ liên hệ: 222 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3) theo PC 427/PC-TN ngày 20.9.2023; Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (2 Công Trường Quốc Tế, P.Võ Thị Sáu, Q.3) chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Hạnh (ngụ 120 đường số 10, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức) theo PC 433/PC-TN ngày 20.9.2023; Công an Q.Tân Phú chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Thùy Dương (ngụ căn hộ A16-04, Chung cư Oriental Plaza, 685 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú) theo PC 435/PC-TN ngày 20.9.2023.

- An Giang: UBND tỉnh An Giang chưa trả lời đơn của ông Đỗ Văn Nhẫn Em (ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Phú, H.Châu Phú) theo PC 423/PC-TN ngày 20.9.2023.

- Bình Phước: Công an tỉnh Bình Phước chưa trả lời đơn của bà Thân Thị Xiêm (ngụ 105-107 đường số 24, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV XNK An Thuận Phát Bình Phước (đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu Đức Lập, thị trấn Đức Long, H.Bù Đăng) theo PC 447/PC-TN ngày 28.9.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.