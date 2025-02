Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 3.2.2025

- TP.HCM: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Thanh Nga (ngụ số 358 Đỗ Ngọc Thạnh, P.6, Q.11) theo phiếu chuyển (PC) 249/PC-TN ngày 3.7.2023; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ số 69/13 Phạm Thị Thàng, tổ 5, ấp Phước Hòa, xã Phước Hiệp, H.Củ Chi) theo PC 252/PC-TN ngày 3.7.2023.

- Đồng Tháp: Viện Kiểm sát nhân dân H.Hồng Ngự chưa trả lời đơn của ông Trần Văn Phú (ngụ khóm Trung 1, thị trấn Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự) theo PC 215/PC-TN ngày 6.6.2023.

- Hậu Giang: Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hậu Giang chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Phạm Phú Hữu (ngụ số 395, tổ 8, ấp Trung An, xã Định An, H.Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) theo PC 228/PC-TN ngày 20.6.2023.

- Lâm Đồng: UBND H.Đức Trọng chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nhiệm (ngụ thôn Thịnh Long, xã Ninh Loan, H.Đức Trọng) theo PC 224/PC-TN ngày 20.6.2023; UBND tỉnh Lâm Đồng chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Tố Loan (ngụ số 68A Nguyễn Văn Cừ, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) theo PC 238/PC-TN ngày 20.6.2023.

- Ninh Thuận: Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận chưa trả lời đơn của bà Phạm Thị Mai Linh (ngụ thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải, H.Ninh Hải) theo PC 226/PC-TN ngày 20.6.2023; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận chưa trả lời đơn của ông Lai Hoàng Hải (ngụ số 15/1, đường 21/8, KP.2, P.Phủ Hà, TP.Phan Rang-Tháp Chàm) theo PC 232/PC-TN ngày 20.6.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.