Cơ quan chức năng vào cuộc vụ bé gái 15 tuổi nói có thai

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, lúc 17 giờ 30 ngày 10.2, Bệnh viện (BV) Q.Gò Vấp (TP.HCM) tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhi Tr. (15 tuổi, ngụ Cà Mau) do người đi đường đưa vào. Bệnh nhi khai uống 2 vỉ thuốc an thần tự tử vì có mâu thuẫn với bạn trai.

Lúc nhập viện bệnh nhi tỉnh táo, bác sĩ gọi hỏi hợp tác, nhưng không muốn tiếp chuyện nhiều. Bệnh nhi được rửa dạ dày. Hiện bệnh nhi vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại BV.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên tại BV, em Tr. kể, ngày 15.11.2021, em từ quê lên TP.HCM, thuê trọ ở Q.Bình Thạnh để đi niềng răng. Ở TP.HCM được vài ngày, thông qua mạng xã hội, em quen biết với H. (20 tuổi, ở P.10, Q.Gò Vấp). Cả hai nhắn tin được khoảng 1 - 2 tuần thì H. rủ Tr. đi chơi. Một hôm sau khi đi chơi đến khoảng 1 – 2 giờ sáng, H. không chở Tr. về phòng trọ mà chở vào một khách sạn tại P.11, Q.Gò Vấp. Tr. cũng cho biết, lúc đó, H. có xem CCCD và biết Tr. chưa đủ 16 tuổi. Cả hai quan hệ tình dục 2 lần, lần sau vào ngày 24.1.2022, trước khi Tr. về lại Bạc Liêu.

Đến ngày 25.1, Tr. test que thử thai thấy hai vạch nên đã nhắn tin cho H. thông báo sự việc, nhưng H. nói không chịu trách nhiệm. Ngày 30.1, Tr. đến công an địa phương ở Q.Gò Vấp để trình báo sự việc. Công an đã mời H. đến trụ sở làm việc. Theo lời Tr. kể, gia đình của H. nói sẽ chịu trách nhiệm với yêu cầu Tr. không tố cáo H. và cho Tr. về nhà ở. Sau đó, gia đình H. đón Tr. từ trụ sở công an về nhà ở.

Đến ngày 10.2, Tr. và gia đình H. xảy ra mâu thuẫn, Tr. đòi trở về quê. “Sáng 10.2, mẹ của H. đã chở em bỏ lại trước trụ sở công an. Nói là rước ở đâu thì trả lại ở đó”, Tr. nói và cho biết thêm, sau khi được mẹ H. chở đến đây, em Tr. đi mua 2 vỉ thuốc ngủ rồi ra quán cà phê gần đó uống với ý định tự tử thì được người dân gần đó thấy và đưa đi cấp cứu.

Gia đình đang tiến hành các thủ tục pháp lý

Ngày 12.2, trao đổi với PV Thanh Niên, bà C. (60 tuổi, mẹ ruột Tr.) cho biết, bà biết chuyện Tr. uống thuốc tự tử khi được công an báo và đã lên TP.HCM để chăm sóc con gái.





Theo bà C., bà cho tiền con gái lên TP.HCM để thuê phòng ở đi niềng răng. Đến ngày 2.2 bà C. biết chuyện Tr. thử thai ra hai vạch. Đến ngày 4.2, bà đi Vĩnh Long (quê nội của H.) để tìm gặp gia đình H. nói chuyện. Sau đó, mẹ ruột H. là bà T. đã viết giấy đảm bảo, với nội dung đảm bảo cho Tr. được ăn học đến năm 18 tuổi và tổ chức hôn nhân cho H. và Tr., đảm bảo cuộc sống sau này. Đồng thời, yêu cầu bà C. và Tr. phải thống nhất nội dung là không thưa kiện và chỉ tập trung cho việc học hành để sau này H. và Tr. có nghề nghiệp và tương lai sau khi kết hôn. Sau khi ký giấy đảm bảo, bà C. trở về Bạc Liêu còn Tr. ở lại cùng gia đình H. Đến ngày 10.2 thì xảy ra sự việc như trên.

Bà C. cho biết sẽ gửi giấy yêu cầu luật sư và đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhờ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM để bảo vệ cho con bà.

Trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết đã nắm được thông tin nói trên và đã đến BV nắm được sự việc. Theo luật sư Nữ, sau khi phía công an đưa Tr. đi giám định và có kết quả, thì luật sư của Hội sẽ vào cuộc để hỗ trợ về mặt pháp lý kịp thời cho em Tr.

Chiều 11.2, trao đổi với PV Thanh Niên, Công an P.11 (Q.Gò Vấp) cho biết đã tiếp nhận vụ việc bé gái tên Tr. nói trên. Hiện Công an P.11 đã củng cố hồ sơ chuyển lên Cơ quan điều tra Công an Q.Gò Vấp tiếp tục xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 11.2, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ P.10, Q.Gò Vấp đã đến thăm hỏi, động viên em Tr.



PV Thanh Niên tìm đến địa chỉ nhà của H. ở Q.Gò Vấp, tại đây gia đình H. cho biết hiện H. đang về quê, không có mặt tại địa phương và miễn tiếp để chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.