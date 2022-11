Cô sinh viên mồ côi 'nghiện' hiến máu, làm từ thiện

Thảo Nguyên là Chủ nhiệm CLB Máu nóng khu vực Tây nguyên với hơn 1.800 thành viên và cũng là Ủy viên BCH Cộng đồng hiến máu VN.

“Nghiện” hiến máu từ biến cố gia đình

Trong ký ức của cô gái 20 tuổi vẫn không thể nào quên được hình ảnh người mẹ tái nhợt nằm trên băng ca cấp cứu và tiếng bác sĩ đốc thúc truyền máu gấp; 23 đơn vị máu đã được truyền… nhưng vẫn không thể giữ lại được hơi thở của mẹ.

Nỗi đau càng lớn hơn khi bố cũng bỏ đi. Nguyên và chị gái dọn về ở với bà ngoại. Cũng từ ký ức đau lòng ấy, Nguyên sợ máu, sợ mũi tiêm và nghĩ sẽ khó để vượt qua. Nhưng một lần đọc được thông báo cần máu gấp, lại nhớ về người mẹ hấp hối cùng bịch máu đỏ tươi được truyền vào cơ thể hệt như sợi dây hy vọng kéo ngược sự sống, trong lòng cô gái nhỏ như “nứt mầm” một niềm tin. Lúc ấy, Nguyên nói dối bà ngoại đi chơi vì sợ bà lo rồi chạy vội đến bệnh viện để kịp cho đi những giọt máu mà không còn chút sợ hãi, lo lắng nào.

Sau lần đó, Nguyên cùng 3 người bạn trở nên “quen mặt” ở bệnh viện với những đợt hiến máu. Đợt nào chưa đủ điều kiện sức khỏe thì Nguyên kêu gọi mọi người tham gia còn bản thân hỗ trợ viết bì máu, phân loại hay sắp xếp vị trí.

Từ những “bước đi” chập chững vào “con đường” hiến máu cộng với sự nhiệt tình, năng nổ, Nguyên đã dần kết nối với nhiều bạn bè, anh chị, cô chú… để chính thức thành lập CLB Máu nóng khu vực Tây nguyên năm 2019. Ban đầu, có 14 thành viên, sau hơn 3 năm đã có trên 1.800 thành viên từ 18 - 60 tuổi, hiến tặng hơn 3.000 đơn vị máu.

Với một cô gái 19 - 20 tuổi, để điều hành CLB với gần 2.000 thành viên không phải chuyện dễ. Để mọi người tin tưởng và hiểu giá trị của việc hiến máu, Nguyên luôn đi đầu trong các đợt hiến máu cũng như tham gia nhiệt tình các hoạt động như Hành trình Đỏ, Giọt hồng Tây nguyên…Cô sinh viên ngành luật chưa bao giờ ngại khó, ngại khổ, mưa gió hay đêm ngày, có bệnh nhân cần máu là Nguyên và mọi người có mặt. Đến hiện tại, Nguyên đã hiến máu 18 lần.

Nguyên tâm sự các thành viên trong CLB đều có sức khỏe tốt, nhiệt tình, tận tâm. Cô cập nhật đầy đủ thông tin về sức khỏe, nhóm máu, tuổi, chỗ ở, số lần, thời gian và số đơn vị máu đã hiến để khi cần là có thể chọn người hiến phù hợp nhất. Nguyên còn là cô gái sống rất tình cảm và tâm lý. Khi thành viên nào có sinh nhật, đám cưới, thi cử hoặc có người thân mất... cô đều đại diện gửi lời chúc mừng, bánh kem, hoa hay những lời chia buồn.

Từ cái tâm của người dẫn đầu, bất cứ lúc nào, không kể ngày đêm, chỉ cần nhận được thông tin có bệnh nhân cần máu khẩn cấp thì gần như ngay lập tức sẽ có thành viên đến hiến máu. Có lần, Nguyên huy động một lúc 29 thành viên tập trung lúc 2 - 3 giờ sáng để hiến đủ 30 đơn vị máu, cứu sống bệnh nhân đang nguy kịch vì ong đốt. Chính nhờ sự nhanh nhạy, tâm huyết từ Nguyên và các thành viên, rất nhiều người đã thoát được cửa tử trong gang tấc và rất đông trong số họ lại trở thành thành viên của CLB.

Xung kích ở mọi mặt trận tình nguyện

Không chỉ ở “mặt trận” hiến máu mà bất cứ khi nào, chỗ nào cần sức trẻ, chỗ đó có Thảo Nguyên.





Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát thì Nguyên là tình nguyện viên tuyến đầu của Tỉnh đoàn Kon Tum. Không chỉ tham gia trực chốt, Nguyên còn tiếp nước, khẩu trang, đồ ăn, dẫn đoàn người dân về quê, kêu gọi hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn… Trong một lần dẫn đoàn, có người dân lái xe máy từ TP.HCM về Nghệ An không may gặp tai nạn, Nguyên đã cùng các bạn tình nguyện sơ cứu và đăng bài kêu gọi hỗ trợ tiền xe cứu thương đưa anh về quê an toàn.

Khi đợt dịch thứ 4 bùng phát mạnh ở các tỉnh phía nam, hàng chục tấn lương thực, thực phẩm như rau, củ, măng muối, mì tôm, gạo… đã được chính tay Nguyên cùng các bạn vào tận vườn thu hái, rửa sạch sẽ, bó gọn gàng lên xe và Nguyên cũng có mặt trên những chuyến xe chở hàng xuống trao tận tay cho bà con ở tâm dịch TP.HCM.

Nhớ về những ngày tháng lăn xả giữa bão dịch Covid-19, Nguyên thật thà: “Thú thật, thời điểm ấy ngày nào em cũng ở ngoài đường mà trên người lúc nào cũng kín đồ bảo hộ nên nhiều lúc thấy kiệt sức, muốn dừng lại lắm. Nhưng tận mắt chứng kiến nhiều đứa trẻ vài ba tuổi, vài tháng tuổi, thậm chí vài ngày tuổi đang phải tham gia hành trình dài để về nhà. Thật sự xót xa, nhiều lúc rơi nước mắt. Điều này đã thôi thúc em quên đi mệt mỏi tiếp tục chiến đấu”.

Hiện tại, Nguyên đã trở về sinh hoạt, học tập bình thường nhưng mỗi ngày cô vẫn đều đặn đăng những bài viết kêu gọi hiến máu hoặc đóng góp của nhà hảo tâm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn để mai táng, chữa bệnh, làm nhà hay làm bảo hiểm y tế cho trẻ em nghèo…

Những “quả ngọt” xứng đáng cho tuổi 20

Thật khó để kể hết những đóng góp của Nguyên cho cộng đồng, chỉ có thể khâm phục nguồn năng lượng tích cực quá lớn từ bên trong cô gái mới hơn 20 tuổi. Có thể ví Thảo Nguyên như khóm xương rồng trên cát, dù cuộc sống đã lấy đi một mái ấm trọn vẹn nhưng cô đã không gục ngã mà mạnh mẽ đứng lên bằng tất cả tâm huyết và lòng hướng thiện để mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Cô xứng đáng nhận được rất nhiều yêu thương cũng như nhận những “trái ngọt” của tuổi trẻ. Năm 2021 Nguyên được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp. Ngoài ra, còn được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND TP.Kon Tum vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum vì đã có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện… Nguyên còn trở thành Ủy viên Ban thường trực Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực Tây nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Có lẽ vì hoạt động tình nguyện nhiều nên gặp Nguyên không ai nghĩ cô gái ấy vẫn đang là sinh viên, vẫn tự phân bổ thời gian cho việc học và tình nguyện. Nhưng ai đã gặp cũng sẽ ấn tượng bởi nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt phúc hậu để rồi sẽ “nhiễm” luôn nguồn năng lượng tích cực từ cô nàng “nghiện” hiến máu, mê từ thiện ấy…