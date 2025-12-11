Có thể bạn chưa biết: Hôm nay 11.12 là ngày Núi quốc tế, ý nghĩa bất ngờ

Hôm nay là thứ năm ngày 11.12 dương lịch. Theo lịch âm hôm nay là ngày 22 tháng 10, còn gọi là ngày Giáp Dần, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Người Việt vẫn trong khoảng thời gian của tiết Đại tuyết, một trong 24 tiết khí trong năm. Không phải ai cũng biết hôm nay là ngày Núi quốc tế.

Núi Bà Đen nhìn từ TP.HCM ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

Theo Timeanddate.com, năm 2002 là năm Núi quốc tế. Khi năm này sắp kết thúc, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố ngày 11.12 là ngày Núi quốc tế. Ngày này được tổ chức hằng năm, nhằm mục đích thu hút sự chú ý đến vai trò quan trọng của các vùng núi trong việc cung cấp nước và lương thực.

Năm Núi quốc tế được tổ chức vào năm 2002 với mục đích nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng núi. Cơ quan chủ trì là Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO).

Năm Núi quốc tế được phát động tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 11.12.2001. Ngày 20.12.2002, khi năm Núi quốc tế sắp kết thúc, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 11.12 là ngày Núi quốc tế và khuyến khích cộng đồng tổ chức các sự kiện nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững vùng núi vào ngày này.

Ý nghĩa ngày Núi quốc tế

Ngày Núi quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 11.12.2003. Nhiều hoạt động được tổ chức vào ngày này, với mục đích là nâng cao nhận thức và kiến thức về vai trò của núi và các vùng núi trong cộng đồng cũng như giới chuyên môn.

Một số ví dụ cụ thể về các sự kiện bao gồm hội chợ sách; hội thảo chuyên đề; các bài giảng theo chủ đề dành cho sinh viên; hội thảo và các sự kiện báo chí. Các hội leo núi và thám hiểm có thể tổ chức các bài giảng và các sự kiện xã hội vào hoặc xung quanh ngày 11.12.

Bạn có biết đến ngày Núi quốc tế 11.12? ẢNH: THANH TÙNG

Ngày Núi quốc tế 11.12 là dịp để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các khu vực núi đối với môi trường và đời sống con người. Các khu vực núi không chỉ cung cấp nguồn tài nguyên quý giá, mà còn là nơi duy trì đa dạng sinh học và bảo vệ các hệ sinh thái.

Tuy nhiên, núi cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu và sự suy thoái môi trường. Ngày này khuyến khích các hành động bảo vệ và phát triển bền vững các khu vực núi để đảm bảo sự sống còn của chúng cũng như cộng đồng dân cư tại đây.

Bạn nghĩ gì về ngày đặc biệt dành cho núi này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.