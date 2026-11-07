Có thể ngừng thuốc khi đường huyết đã ổn định?

Đường huyết ổn định không có nghĩa là tiểu đường đã khỏi

Trên thực tế, đường huyết được kiểm soát tốt không đồng nghĩa với việc bệnh đã khỏi. Khi sử dụng thuốc đều đặn, kết hợp ăn uống hợp lý và vận động thường xuyên, nhiều người mắc tiểu đường sẽ kiểm soát được đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhiều trường hợp mắc tiểu đường loại 2 vẫn cần uống thuốc đều đặn dù đã kiểm soát tốt đường huyết ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tuy nhiên, kết quả này thường cho thấy phương pháp điều trị đang phát huy hiệu quả, chứ không phải bệnh đã biến mất. Ở người mắc tiểu đường loại 2, tình trạng kháng insulin khiến các tế bào phản ứng kém với insulin. Trong khi đó, tuyến tụy lại không sản xuất đủ hoóc môn insulin để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Thuốc điều trị giúp kiểm soát đường huyết bằng nhiều cơ chế khác nhau, chẳng hạn cải thiện độ nhạy insulin, giảm lượng đường do gan tạo ra hoặc kích thích tuyến tụy tiết insulin. Khi ngừng thuốc, những tác dụng hỗ trợ này biến mất, khiến đường huyết tăng trở lại.

Có thể giảm hoặc ngừng thuốc trong một số trường hợp

Khác với tiểu đường loại 1, người mắc tiểu đường loại 2 đôi khi có thể giảm liều hoặc ngừng một số loại thuốc nếu sức khỏe có cải thiện đáng kể. Điều này thường xảy ra khi người bệnh giảm cân, duy trì chế độ ăn uống khoa học và tập thể dục thường xuyên.

Đặc biệt, giảm lượng mỡ tích tụ ở gan và tuyến tụy sẽ cải thiện tình trạng kháng insulin và chức năng của tế bào beta. Nhờ đó, cơ thể kiểm soát đường huyết tốt hơn và giảm nhu cầu sử dụng thuốc, giáo sư Roy Taylor, chuyên gia y học chuyển hóa tại Đại học Newcastle (Anh), cho biết.

Tuy nhiên, khả năng này không giống nhau ở tất cả mọi người. Những người mới được chẩn đoán, thời gian mắc bệnh chưa dài, tuyến tụy vẫn còn khả năng tiết insulin sẽ có khả năng cải thiện tốt hơn. Ngược lại, người mắc bệnh lâu năm, chức năng tiết insulin của tuyến tụy suy giảm nhiều, có bệnh lý đi kèm vẫn cần dùng thuốc lâu dài.

Vì sao cần thuốc dù đường huyết đã ổn?

Một lý do quan trọng là không phải tất cả thuốc điều trị tiểu đường đều chỉ có tác dụng hạ đường huyết. Một số loại thuốc còn giúp bảo vệ tim và thận, đặc biệt ở những người mắc bệnh tim mạch, suy tim hoặc bệnh thận mạn tính.

Do đó, ngay cả khi đường huyết đã được kiểm soát, bác sĩ vẫn có thể khuyến nghị tiếp tục uống một số loại thuốc để bảo vệ các cơ quan quan trọng, theo Healthline.