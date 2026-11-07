    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Có thể ngừng thuốc khi đường huyết đã ổn định?

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý
    Đường huyết trở về mức bình thường sau nhiều năm điều trị là tín hiệu tích cực đối với người mắc tiểu đường. Vì vậy, không có gì lạ khi một số người bắt đầu nghĩ đến việc ngừng uống thuốc hoặc tiêm insulin.

    Đường huyết ổn định không có nghĩa là tiểu đường đã khỏi

    Trên thực tế, đường huyết được kiểm soát tốt không đồng nghĩa với việc bệnh đã khỏi. Khi sử dụng thuốc đều đặn, kết hợp ăn uống hợp lý và vận động thường xuyên, nhiều người mắc tiểu đường sẽ kiểm soát được đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

    Có thể ngừng thuốc khi đường huyết đã ổn định? - Ảnh 1.

    Nhiều trường hợp mắc tiểu đường loại 2 vẫn cần uống thuốc đều đặn dù đã kiểm soát tốt đường huyết

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Tuy nhiên, kết quả này thường cho thấy phương pháp điều trị đang phát huy hiệu quả, chứ không phải bệnh đã biến mất. Ở người mắc tiểu đường loại 2, tình trạng kháng insulin khiến các tế bào phản ứng kém với insulin. Trong khi đó, tuyến tụy lại không sản xuất đủ hoóc môn insulin để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

    Thuốc điều trị giúp kiểm soát đường huyết bằng nhiều cơ chế khác nhau, chẳng hạn cải thiện độ nhạy insulin, giảm lượng đường do gan tạo ra hoặc kích thích tuyến tụy tiết insulin. Khi ngừng thuốc, những tác dụng hỗ trợ này biến mất, khiến đường huyết tăng trở lại.

    Có thể giảm hoặc ngừng thuốc trong một số trường hợp

    Khác với tiểu đường loại 1, người mắc tiểu đường loại 2 đôi khi có thể giảm liều hoặc ngừng một số loại thuốc nếu sức khỏe có cải thiện đáng kể. Điều này thường xảy ra khi người bệnh giảm cân, duy trì chế độ ăn uống khoa học và tập thể dục thường xuyên.

    Đặc biệt, giảm lượng mỡ tích tụ ở gan và tuyến tụy sẽ cải thiện tình trạng kháng insulin và chức năng của tế bào beta. Nhờ đó, cơ thể kiểm soát đường huyết tốt hơn và giảm nhu cầu sử dụng thuốc, giáo sư Roy Taylor, chuyên gia y học chuyển hóa tại Đại học Newcastle (Anh), cho biết.

    Tuy nhiên, khả năng này không giống nhau ở tất cả mọi người. Những người mới được chẩn đoán, thời gian mắc bệnh chưa dài, tuyến tụy vẫn còn khả năng tiết insulin sẽ có khả năng cải thiện tốt hơn. Ngược lại, người mắc bệnh lâu năm, chức năng tiết insulin của tuyến tụy suy giảm nhiều, có bệnh lý đi kèm vẫn cần dùng thuốc lâu dài.

    Vì sao cần thuốc dù đường huyết đã ổn?

    Một lý do quan trọng là không phải tất cả thuốc điều trị tiểu đường đều chỉ có tác dụng hạ đường huyết. Một số loại thuốc còn giúp bảo vệ tim và thận, đặc biệt ở những người mắc bệnh tim mạch, suy tim hoặc bệnh thận mạn tính.

    Do đó, ngay cả khi đường huyết đã được kiểm soát, bác sĩ vẫn có thể khuyến nghị tiếp tục uống một số loại thuốc để bảo vệ các cơ quan quan trọng, theo Healthline.

    Tin liên quan

    Nước hạt chia giúp tiêu hóa tốt, ổn định đường huyết: Chuyên gia nói gì?

    Nước hạt chia giúp tiêu hóa tốt, ổn định đường huyết: Chuyên gia nói gì?

    Chỉ cần cho vài thìa hạt chia vào nước, chờ hạt nở là có ngay một thức uống được nhiều người xem như bí quyết cải thiện tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và đường huyết. Nhưng lợi ích thực tế đến đâu, uống thế nào an toàn?

    Khám phá thêm chủ đề

    Đường huyết giảm cân suy tim tiểu đường có nên ngừng thuốc khi đường huyết ổn định tiểu đường loại 2

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận