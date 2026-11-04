Nước hạt chia giúp tiêu hóa tốt, ổn định đường huyết: Chuyên gia nói gì?

Gần 10 g chất xơ trong 1 khẩu phần

Theo dữ liệu dinh dưỡng từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy khoảng 28 g hạt chia (tương đương 2,5 thìa canh) cung cấp 138 kcal; 4,7 g protein; 8,7 g chất béo và 9,8 g chất xơ.

Ngoài ra, hạt chia còn chứa axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật, canxi, kali cùng một số hợp chất chống oxy hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng Jessica Cording (Mỹ) cho biết nước hạt chia là cách thuận tiện để bổ sung chất xơ, nhất là khi bận rộn hoặc đi xa, khó duy trì chế độ ăn cân đối. Tuy nhiên, lượng dưỡng chất thực tế phụ thuộc vào số hạt chia sử dụng, theo Prevention.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón

Khi ngâm nước, hạt chia hút chất lỏng và tạo thành lớp gel bao quanh. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lindsay Malone (Mỹ), đặc tính này kết hợp với hàm lượng chất xơ có thể hỗ trợ điều hòa hoạt động đường ruột, đặc biệt ở người thỉnh thoảng bị táo bón.

Tuy nhiên, hiệu quả không giống nhau ở tất cả mọi người. Một số người có thể đi tiêu nhanh hơn sau khi uống, trong khi những người khác không nhận thấy thay đổi rõ rệt.

Hạt chia chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và giàu chất xơ ẢNH: CÁT ANH

Có thể giúp ổn định đường huyết

Chất xơ trong hạt chia giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, qua đó góp phần hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

Chuyên gia dinh dưỡng Malone (Anh) cho biết, duy trì chế độ ăn giàu chất xơ còn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giúp ổn định năng lượng và giảm cảm giác thèm ăn.

Tuy nhiên, những lợi ích này không đồng nghĩa với việc uống nước hạt chia có thể điều trị bệnh tiểu đường hoặc thay thế thuốc kiểm soát đường huyết. Đây chỉ nên được xem là một phần trong chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp với các biện pháp điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Giúp no lâu hơn, hạn chế ăn vặt

Sự kết hợp giữa chất xơ và nước có thể giúp kéo dài cảm giác no, khiến nước hạt chia trở thành một lựa chọn bổ sung giữa các bữa ăn. Tuy nhiên, thức uống này vẫn cung cấp năng lượng, không phải nước lọc không calo và cũng không nên sử dụng để thay thế bữa ăn chính.

Góp phần bổ sung nước cho cơ thể

Theo chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans (Mỹ), nước hạt chia vẫn góp phần đáp ứng nhu cầu nước hằng ngày. Khi hạt chia hút nước và tạo gel, lượng nước đó không biến mất mà chỉ thay đổi trạng thái.

Uống nước hạt chia mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể ẢNH: CÁT ANH TẠO BỞI ChatGPT

Uống nước hạt chia thế nào để tránh tác dụng phụ?

Theo các chuyên gia, có thể cho 1 - 2,5 thìa canh hạt chia vào khoảng 240 ml nước, khuấy đều và để khoảng 5 phút cho hạt ngậm nước, tạo gel trước khi uống. Người ít ăn chất xơ nên bắt đầu với lượng nhỏ, sau đó tăng dần tùy khả năng dung nạp. Không nên nuốt hạt chia khô vì chúng có thể trương nở khi gặp nước, gây nguy cơ nghẹn. Uống quá nhiều nước hạt chia khi chưa quen với chế độ ăn giàu chất xơ cũng dễ gây đầy hơi, chướng bụng. Nếu không bổ sung đủ nước, tình trạng táo bón thậm chí có thể nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, hạt chia chứa axit phytic, một hợp chất có thể làm giảm hấp thu một số khoáng chất như sắt, kẽm và canxi. Người đang sử dụng thuốc hạ huyết áp, thuốc kiểm soát đường huyết hoặc có bệnh lý tiêu hóa cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên.

Các chuyên gia nhấn mạnh nước hạt chia chỉ là một cách bổ sung chất xơ. Rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt vẫn cần có mặt trong chế độ ăn đa dạng, cân đối.