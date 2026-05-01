Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cổ Thiên Lạc bí mật kết hôn và sinh con?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
01/05/2026 18:43 GMT+7

Nam diễn viên Cổ Thiên Lạc gần đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng vào loạt đồn đoán xoay quanh đời tư, trong đó có thông tin cho rằng anh đã bí mật kết hôn và có con.

HK01 đưa tin ngày 29.4, những tin đồn này thực chất đã xuất hiện từ trước, dù nam diễn viên từng lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí một số cư dân mạng còn cho rằng nữ diễn viên Lâm Thục Nhân (Gloria Lam) có thể là người phụ nữ liên quan đến Cổ Thiên Lạc.

Cổ Thiên Lạc vướng tin đã kết hôn nhiều năm với cựu diễn viên Lâm Thục Nhân và người con của cặp đôi hiện đã 16 tuổi

Cổ Thiên Lạc nói gì về tin đồn kết hôn, sinh con?

Nữ diễn viên Lâm Thục Nhân từng hoạt động sôi nổi trong thị trường điện ảnh những năm 2000, tham gia các bộ phim như Nữ sinh đường phố, Hắc huyết, Nghịch ngã giả tử, Sơn thôn lão thi... Trong đó, vai diễn thiếu nữ bị nhập trong Sơn thôn lão thi với hình ảnh thuần khiết đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Dù đã rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, Lâm Thục Nhân vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết trong giới giải trí. Cô được biết đến là bạn bè với các ngôi sao như Viên Vịnh Nghi và hoạt động tích cực trên mạng xã hội.

Nhiều chi tiết trùng hợp giữa hai người được cư dân mạng chỉ ra. Theo đó, Cổ Thiên Lạc và Lâm Thục Nhân từng bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một số địa điểm như Thành Đô (Trung Quốc), London (Anh), Cannes (Pháp) và Việt Nam.

Trong một bức ảnh nhóm do Lâm Thục Nhân đăng tải với chú thích: "Những người yêu thương nhất đều ở bên cạnh", các gương mặt đều được che đi. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện một người đàn ông mặc áo polo đen giống với trang phục mà Cổ Thiên Lạc từng diện trước đó. Ngoài ra, khi bộ phim Warriors of Future do Cổ Thiên Lạc sản xuất ra mắt, Lâm Thục Nhân cũng công khai bày tỏ tình cảm với dòng trạng thái: "Đặc biệt tự hào về bạn".

Lâm Thục Nhân (thứ 3 từ trái sang) trong tấm ảnh có Cổ Thiên Lạc nhân kỷ niệm sinh nhật một người bạn chung

Dù là công việc hay du lịch cá nhân, họ dường như luôn "tình cờ gặp nhau ở đâu đó trên thế giới", điều này bị cho là khó tin hơn cả kịch bản phim.

Dấu vết sinh hoạt tại Hồng Kông của hai người cũng gây chú ý. Cổ Thiên Lạc sống lâu năm tại khu biệt thự đắt đỏ Bích Sa Loan, còn tài khoản của Lâm Thục Nhân cũng thường xuyên đăng ảnh check-in tại đây.

Trùng hợp hơn, vài năm trước tài tử Thần điêu đại hiệp mở công ty tại Bangkok (Thái Lan) để mở rộng kinh doanh, thì Lâm Thục Nhân cũng liên tục đăng lịch trình bay sang Thái Lan, thậm chí mua nhà tại đây và gọi là "ngôi nhà ngọt ngào BKK".

Đến tháng 3.2025, nam diễn viên được cho là đã tham dự buổi biểu diễn của G-Dragon tại Hàn Quốc cùng một phụ nữ. Trùng hợp, Lâm Thục Nhân cũng đăng tải hình ảnh cho thấy cô có mặt tại sự kiện này, càng khiến nghi vấn hẹn hò lan rộng.

Tháng 3.2025, Cổ Thiên Lạc được bắt gặp đi xem concert của G-Dragon tại Hàn Quốc cùng một phụ nữ bí ẩn. Trùng hợp, Lâm Thục Nhân cũng chia sẻ hình ảnh tham dự cùng buổi diễn đó

Trước đó, Cổ Thiên Lạc cũng từng vướng tin đồn tình cảm với Tuyên Huyên, bạn diễn của anh trong nhiều tác phẩm như Hồ sơ trinh sát IV, Cỗ máy thời gian. Khi được hỏi về tin đồn này tại một sự kiện, Tuyên Huyên tỏ ra bất ngờ và cho biết không ngờ câu chuyện vẫn còn bị nhắc lại. Cô nhấn mạnh rằng chuyện tình cảm không thể gượng ép mà cần diễn ra một cách tự nhiên.

Theo truyền thông Hồng Kông, trước những đồn đoán, Cổ Thiên Lạc chỉ đáp lại một cách ngắn gọn: "Tôi sẽ không phản hồi bất kỳ lời đồn nào ngoài công việc".

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận