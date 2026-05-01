Cổ Thiên Lạc bí mật kết hôn và sinh con?

HK01 đưa tin ngày 29.4, những tin đồn này thực chất đã xuất hiện từ trước, dù nam diễn viên từng lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí một số cư dân mạng còn cho rằng nữ diễn viên Lâm Thục Nhân (Gloria Lam) có thể là người phụ nữ liên quan đến Cổ Thiên Lạc.

Cổ Thiên Lạc vướng tin đã kết hôn nhiều năm với cựu diễn viên Lâm Thục Nhân và người con của cặp đôi hiện đã 16 tuổi Ảnh: Xinhua

Cổ Thiên Lạc nói gì về tin đồn kết hôn, sinh con?

Nữ diễn viên Lâm Thục Nhân từng hoạt động sôi nổi trong thị trường điện ảnh những năm 2000, tham gia các bộ phim như Nữ sinh đường phố, Hắc huyết, Nghịch ngã giả tử, Sơn thôn lão thi... Trong đó, vai diễn thiếu nữ bị nhập trong Sơn thôn lão thi với hình ảnh thuần khiết đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Dù đã rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, Lâm Thục Nhân vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết trong giới giải trí. Cô được biết đến là bạn bè với các ngôi sao như Viên Vịnh Nghi và hoạt động tích cực trên mạng xã hội.

Nhiều chi tiết trùng hợp giữa hai người được cư dân mạng chỉ ra. Theo đó, Cổ Thiên Lạc và Lâm Thục Nhân từng bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một số địa điểm như Thành Đô (Trung Quốc), London (Anh), Cannes (Pháp) và Việt Nam.

Trong một bức ảnh nhóm do Lâm Thục Nhân đăng tải với chú thích: "Những người yêu thương nhất đều ở bên cạnh", các gương mặt đều được che đi. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện một người đàn ông mặc áo polo đen giống với trang phục mà Cổ Thiên Lạc từng diện trước đó. Ngoài ra, khi bộ phim Warriors of Future do Cổ Thiên Lạc sản xuất ra mắt, Lâm Thục Nhân cũng công khai bày tỏ tình cảm với dòng trạng thái: "Đặc biệt tự hào về bạn".

Lâm Thục Nhân (thứ 3 từ trái sang) trong tấm ảnh có Cổ Thiên Lạc nhân kỷ niệm sinh nhật một người bạn chung Ảnh: Weibo Thái Nhất Trí

Dù là công việc hay du lịch cá nhân, họ dường như luôn "tình cờ gặp nhau ở đâu đó trên thế giới", điều này bị cho là khó tin hơn cả kịch bản phim.

Dấu vết sinh hoạt tại Hồng Kông của hai người cũng gây chú ý. Cổ Thiên Lạc sống lâu năm tại khu biệt thự đắt đỏ Bích Sa Loan, còn tài khoản của Lâm Thục Nhân cũng thường xuyên đăng ảnh check-in tại đây.

Trùng hợp hơn, vài năm trước tài tử Thần điêu đại hiệp mở công ty tại Bangkok (Thái Lan) để mở rộng kinh doanh, thì Lâm Thục Nhân cũng liên tục đăng lịch trình bay sang Thái Lan, thậm chí mua nhà tại đây và gọi là "ngôi nhà ngọt ngào BKK".

Đến tháng 3.2025, nam diễn viên được cho là đã tham dự buổi biểu diễn của G-Dragon tại Hàn Quốc cùng một phụ nữ. Trùng hợp, Lâm Thục Nhân cũng đăng tải hình ảnh cho thấy cô có mặt tại sự kiện này, càng khiến nghi vấn hẹn hò lan rộng.

Trước đó, Cổ Thiên Lạc cũng từng vướng tin đồn tình cảm với Tuyên Huyên, bạn diễn của anh trong nhiều tác phẩm như Hồ sơ trinh sát IV, Cỗ máy thời gian. Khi được hỏi về tin đồn này tại một sự kiện, Tuyên Huyên tỏ ra bất ngờ và cho biết không ngờ câu chuyện vẫn còn bị nhắc lại. Cô nhấn mạnh rằng chuyện tình cảm không thể gượng ép mà cần diễn ra một cách tự nhiên.

Theo truyền thông Hồng Kông, trước những đồn đoán, Cổ Thiên Lạc chỉ đáp lại một cách ngắn gọn: "Tôi sẽ không phản hồi bất kỳ lời đồn nào ngoài công việc".