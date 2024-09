Cô thủ khoa tự tin khi bước ra thế giới

Tháng 2.2023, khi còn là sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Giang đã nhận được học bổng toàn phần du học ngắn hạn theo diện trao đổi sinh viên từ Liên minh Châu Âu. Giang theo học tại University of Economics in Bratislava trong 5 tháng tại Slovakia. Trong thời gian học tại đây, Giang có cơ hội mở rộng kiến thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và các chính sách phát triển bền vững của châu Âu. Đồng thời, nữ sinh đã hoàn thành xuất sắc trở thành thủ khoa khóa học với điểm A ở 4/4 môn.



Chu Hà Giang có trải nghiệm văn hóa, giáo dục và xã hội ở 13 quốc gia trong Liên minh Châu Âu ẢNH: NVCC

Chuyến du học ngắn hạn còn giúp Giang có cơ hội trải nghiệm văn hóa, giáo dục và xã hội ở 13 quốc gia trong Liên minh Châu Âu. "Những trải nghiệm quý giá này đã giúp mình có trải nghiệm, kiến thức tạo nên câu chuyện cho bài luận xin học bổng thạc sĩ", Giang nói.

Bài luận giúp Giang xin được học bổng thạc sĩ tại nhiều trường, có nội dung: "Giảm thiểu bất bình đẳng vùng miền, hướng đến công bằng xã hội, ước mơ đóng góp công sức để giúp đỡ nhóm người yếu thế và phát triển đất nước, đồng thời bài luận còn thể hiện đam mê nghiên cứu phát triển du lịch bền vững và các chính sách xã hội", Giang chia sẻ.

Trở về VN với mục tiêu hoàn thành chương trình cử nhân và quay lại châu Âu học bậc thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp bằng việc "săn" học bổng, Giang đã trải qua một quãng thời gian đầy thách thức khi phải cân bằng nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Đó là hoàn thành 2 kỳ học cuối, thực tập, tham gia các dự án nghiên cứu và làm khóa luận tốt nghiệp. Trong thời gian này Giang còn phải chuẩn bị hồ sơ xin học bổng bậc thạc sĩ. "Có ngày, mình chỉ ngủ được 4 tiếng đồng hồ", Giang nói.

Nhờ bài luận có nội dung sâu sắc và hồ sơ nổi bật như điểm trung bình (GPA) đạt 3,84/4, điểm khóa luận tốt nghiệp đạt 10/10, xuất bản khoa học và kinh nghiệm quốc tế, nên năm cuối ĐH Giang đã nhận được nhiều học bổng du học bậc thạc sĩ. Giang nhận được học bổng toàn phần từ chính phủ Phần Lan và học bổng từ University of Lapland (Phần Lan); học bổng toàn phần tại University of Insubria (Ý); học bổng với tổng giá trị 350 triệu đồng tại University of Exeter (Anh). Sau cùng, Giang chọn học thạc sĩ quản trị kinh doanh bền vững tại University of Exeter vì phù hợp với định hướng nghiên cứu trong thời gian qua.

Trong quá trình học ở Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Giang đã có một số bài báo khoa học nổi bật được chấp nhận tại các hội thảo, tạp chí như: "Attracting Sustainable Investment: Pillar II Impact and Solutions for High-tech Sector in Vietnam"

(Thu hút đầu tư bền vững: Tác động của trụ cột II và giải pháp cho ngành công nghệ cao ở VN) tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 19 về các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường trong phát triển năm 2024 diễn ra ở Hà Nội; "Governmental and Sectoral Drivers on Sustainable Practices in the Hospitality Sector" (Các yếu tố thúc đẩy của chính phủ và ngành đối với thực hành bền vững trong ngành khách sạn) đã được chấp nhận tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản lý và kinh doanh diễn ra tháng 10 tới ở Hà Nội.

Giang tâm đắc nhất bài báo "ESG reporting roadmap for European businesses: Lessons for Vietnam" (Lộ trình về báo cáo ESG đối với các doanh nghiệp châu Âu: Bài học cho VN), công bố trên chuyên san đổi mới và phát triển, Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 3.2024.

"Bài nghiên cứu này tập trung vào lộ trình báo cáo môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Bài báo đánh giá thực tiễn báo cáo ESG tại châu Âu để rút ra bài học cho VN. Nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý thuyết và thực tiễn báo cáo ESG, so sánh với tình hình tại VN, đồng thời đưa ra các khuyến nghị phù hợp với nhu cầu, thách thức của doanh nghiệp. Mục tiêu là thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết với thực tế, từ đó thúc đẩy thực hành báo cáo ESG và phát triển kinh doanh bền vững ở VN", Giang chia sẻ.

Tiến sĩ Vũ Nam, giảng viên Khoa Du lịch và Khách sạn Trường ĐH Kinh tế quốc dân, nhận xét: "Giang là một trong những sinh viên xuất sắc nhất mà tôi từng giảng dạy. Trong suốt quá trình học tập, Giang luôn thể hiện sự chăm chỉ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các chuyên đề học tập hoặc bài tập thầy giao. Bên cạnh đó, Giang cũng thể hiện năng khiếu và sự say mê trong nghiên cứu khoa học với nhiều bài báo đã được đăng trên các tạp chí, hội thảo trong nước và quốc tế".

Tiến sĩ Nam nói thêm: "Ngoài thành tích học tập ấn tượng, Giang còn sở hữu những phẩm chất cá nhân đáng quý. Em ấy luôn thể hiện sự khiêm tốn, tôn trọng và hỗ trợ bạn bè trong học tập. Em cũng đã hỗ trợ một bạn sinh viên Nhật Bản sang học trao đổi tại trường trong học kỳ tham gia môn học của tôi. Tôi tin rằng, Giang sẽ tiếp tục thành công trên con đường học thuật và sớm thực hiện được mơ ước trong tương lai".