Cơ thủ Pijus Labutis xuất sắc đăng quang giải pool 9 bóng, Dương Quốc Hoàng nhận tin cực vui

Pijus Labutis được thưởng 40.000 USD giải pool 9 bóng Hà Nội mở rộng

Tiếp nối thành công của hai mùa giải trước, Hanoi Open Pool Championship 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu billiards pool 9 bóng đẳng cấp nhất châu Á và là sự kiện thể thao quốc tế uy tín hàng đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Niềm vui chiến thắng...

Pujis Labutis - người Lithuania vô địch một cách xứng đáng giải pool 9 bóng Ảnh: BTC

Sau 5 ngày thi đấu, Hanoi Open Pool đã tìm ra tân nhà vô địch, đó là cơ thủ Pijus Labutis của Lithuania.

Bất chấp trở ngại về thời tiết và phải hoãn ngày thi đấu đầu tiên, Hanoi Open Pool Championship 2025 năm nay diễn ra từ ngày 8.10 đến 12.10 tại Cung thể thao điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ 256 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều nhà vô địch danh giá thuộc hệ thống World Nineball Tour (WNT).

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận 40.000 USD, Hanoi Open Pool Championship 2025 tiếp tục mang đến bầu không khí thi đấu sôi động, kịch tính và hấp dẫn cho người hâm mộ thể thao Việt Nam.

Moritz Neuhausen - người Đức thua ở chung kết

Giải đấu đã thành công tốt đẹp

Giây phút đăng quang của tay cơ Pijus Labutis (Lithuania) Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của giải năm nay, sau 2 mùa tổ chức là tại vòng 16 cơ thủ xuất sắc nhất có Đinh Chấn Kiệt đại diện cho chủ nhà Việt Nam.

Không được đánh giá cao và đặt nhiều hy vọng như Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện, Nguyễn Anh Tuấn nhưng Đinh Chấn Kiệt đã trở thành hiện tượng, lập nên cột mốc trong sự nghiệp cá nhân với thành tích tại một giải Major danh giá trong hệ thống WNT.

Ngày cuối cùng của giải đã cống hiến cho người hâm mộ billiards pool Việt Nam và quốc tế các trận bán kết và chung kết có chất lượng chuyên môn cao. Sau hai trận bán kết, Hanoi Open Pool Championship 2025 đã xác định 2 cơ thủ góp mặt ở trận tranh cúp vô địch, đó là Moritz Neuhausen của Đức và Pujis Labutis đến từ Lithuania.

Pijus Labutis đã đăng quang như thế nào?

Ở trận bán kết 1, Labutis đã xuất sắc vượt qua đối thủ trẻ tài năng Robbie Capito với tỷ số 11-8, trong trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và kịch tính. Trong khi đó, người vừa vô địch Peri Open 2025 Moritz Neuhausen không gặp nhiều trở ngại trước Harry Vergara của Philippines khi giành chiến thắng cách biệt 11-4 ở trận bán kết 2.

Đúng 19 giờ ngày 12.10, trận chung kết giữa Morizt Neuhausen và Pujis Labitis đã diễn ra dưới sự cổ vũ của gần 2.000 CĐV đến theo dõi trực tiếp tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, đã tạo ra không khí sôi động.

Hai cơ thủ đã trình diễn thế trận cân bằng và bám đuổi ở giai đoạn đầu trận. Tuy nhiên khi tỷ số trận đấu đang 4-4, Labutis bắt đầu vượt lên. Với lối đánh bình tĩnh, chuẩn xác trong từng tình huống, cơ thủ Lithuania tăng dần khoảng cách lên 10-4.

Việc không có nhiều cơ hội cầm cơ dường như không khiến Neuhausen mất nhịp độ. Anh vẫn tận dụng được cơ hội khi được trao, và đã níu kéo được hy vọng khi rút ngắn tỷ số còn 7-10. Tuy nhiên, ở trận cầu đẳng cấp cao nhất, một sai sót cũng có thể trả giá. Tình huống chạy đạn bi 2 không thành công ở rack 18 khiến Neuhausen trao cúp cho Labutis.

Tay cơ Lithuania bước vào bàn và nâng tỷ số lên 11-7. Hai rack phá và dọn bàn hoàn hảo sau đó đã mang về chiến thắng chung cuộc 13-7 cho Labutis.

"Tôi cảm thấy hồi hộp, tôi không biết làm thế nào có thể thắng được. Tôi cảm ơn các CĐV Việt Nam đã tạo ra không khí điên rồ, cho tôi cùng Neuhausen đều cảm thấy hạnh phúc được chơi trong không khí như thế này. Tôi cũng xin cảm ơn bạn gái, người luôn ủng hộ và dõi theo tôi", Labutis chia sẻ sau trận.

Tin cực vui cho Dương Quốc Hoàng

Cũng trong ngày cuối cùng, BTC đã thông báo đôi trưởng đội châu Á, huyền thoại billiards Philippines Bustamante quyết định chọn Dương Quốc Hoàng cho suất đặc cách tham dự Reyes Cup 2025.

Giải đấu song hành với Hanoi Open Pool Championship là Hanoi Junior Open cũng tìm ra nhà vô địch mới. Jack Beggs đến từ New Zealand cùng Nguyễn Tiến Trung của Việt Nam đã cống hiến một trận chung kết hấp dẫn. Dù khởi đầu bị đối thủ dẫn với khoảng cách xa, Tiến Trung vẫn không bị áp lực tâm lý, giữ được sự tự tin trong các tình huống xử lý để thu hẹp dần khoảng cách. Tuy nhiên, khi có cơ hội cân bằng tỷ số 8-8, cơ thủ 16 tuổi quê Từ Sơn, Bắc Ninh đã bỏ lỡ không thể đưa bi 5 xuống lỗ và chấp nhận thua chung cuộc 7-9 sau khi Jack Beggs vào bàn và xử lý gọn gàng 5 bi còn lại trên bàn.

Dù thua nhưng cơ thủ đang thuộc lò đào tạo Magics của tay cơ nổi tiếng Đặng Thành Kiên đã làm nên lịch sử khi giúp Việt Nam lần đầu tiên có đại diện lọt vào chung kết Hanoi Junior Open sau 2 mùa, và cho thấy tiềm năng có thể kế cận người thầy Đặng Thành Kiên hay Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện, Nguyễn Anh Tuấn... Được tổ chức bởi Matchroom Multi Sport (Vương quốc Anh) – đơn vị hàng đầu thế giới trong việc tổ chức các giải đấu billiards chuyên nghiệp, phối hợp cùng Sở VH-TT Hà Nội và Vietcontent, giải Hanoi Open Pool Championship đã trở thành biểu tượng của sự hội nhập thể thao quốc tế, góp phần nâng tầm hình ảnh Hà Nội trên bản đồ billiards thế giới.