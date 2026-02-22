Cố vấn khuyên ông Trump nên tập trung đối nội hơn căng thẳng với Iran

Tổng thống Trump những ngày qua đã ra lệnh tăng cường hiện diện quân sự với quy mô lớn ở Trung Đông và cân nhắc khả năng tấn công Iran. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ vẫn “chưa có sự ủng hộ thống nhất” về việc tập kích Iran.

Các cố vấn của ông Trump thúc giục chủ nhân Nhà Trắng cần tập trung hơn vào những lo ngại về kinh tế của cử tri, nhấn mạnh những rủi ro chính trị của việc leo thang quân sự trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, Reuters đưa tin hôm 21.2.

Các nhà giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở Mỹ theo dõi buổi họp báo của Tổng thống Donald Trump ngày 20.2 ẢNH: REUTERS

Theo đó, cấp dưới nhận định rằng chính phủ cần tránh gửi đi thông điệp xao nhãng đến những cử tri do dự, vốn đang quan tâm nhiều hơn đến nền kinh tế thay vì chính sách đối ngoại. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng từ đầu năm nay, những vấn đề đối ngoại của chính quyền đối với Venezuela, Greenland và Iran đã phủ bóng những thông điệp kinh tế.

Một quan chức Nhà Trắng khác nói rằng chính sách đối ngoại của ông Trump "đã trực tiếp mang lại lợi ích cho người dân Mỹ". “Mọi hành động của Tổng thống Trump đều đặt nước Mỹ trên hết, dù là việc đảm bảo an toàn cho toàn thế giới hay mang lại lợi ích kinh tế cho nước Mỹ”, vị quan chức nêu thêm.

Chính sách đối ngoại hiếm khi trở thành vấn đề then chốt với cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy công chúng không mặn mà với kịch bản Washington can dự vào một cuộc xung đột nước ngoài. Do đó, mọi leo thang với Tehran đều là bước đi rủi ro, dù các chuyên gia đánh giá ông Trump vẫn có thể nhận sự ủng hộ nếu có hành động quân sự mang tính quyết định và hạn chế để Mỹ sa lầy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời họp báo tại Nhà Trắng ngày 20.2 ẢNH: AFP

Đài France 24 ngày 21.2 đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có bài phát biểu cùng ngày khẳng định đất nước ông sẽ không khuất phục trước áp lực từ các cường quốc thế giới, giữa thời điểm Tehran đang có các vòng đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Washington.

Đợt bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sẽ quyết định cục diện quốc hội đang do đảng Cộng hòa kiểm soát. Việc mất một hoặc cả hai viện vào tay đảng Dân chủ sẽ khiến ông Trump khó thông qua chương trình nghị sự trong nửa sau nhiệm kỳ tổng thống.