Cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine từ chức sau khi cảnh sát khám nhà

Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chức vào ngày 28.11, vài giờ sau khi các cơ quan chống tham nhũng khám xét nhà riêng của ông.

Trong một tuyên bố qua video, Tổng thống Zelensky thông báo về việc ông Andriy Yermak đã nộp đơn từ chức. Đây chính là nhà đàm phán hàng đầu của Kyiv trong các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt chiến sự với Nga.

Sự ra đi của ông Yermak diễn ra trong bối cảnh cuộc điều tra về tham nhũng quy mô lớn đã khiến nhiều quan chức cấp cao bị vướng vào vòng lao lý, làm dấy lên sự phẫn nộ rộng rãi trong công chúng.

Ông Yermak (54 tuổi), một người bạn thân của Tổng thống Zelensky, chưa bị nêu tên là nghi phạm.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tham dự hội nghị “Ukraine. Năm 2024”, trong bối cảnh Nga tấn công, tại thủ đô Kyiv, ngày 25.2.2024

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, các chính trị gia, bao gồm cả các thành viên trong chính đảng của tổng thống, đã kêu gọi sa thải ông, trong cuộc khủng hoảng chính trị thời chiến tồi tệ nhất của Ukraine.

Trước đó vào ngày 28.11, ông Yermak đã xác nhận căn hộ của mình đang bị khám xét và cho biết ông hoàn toàn hợp tác với cơ quan chức năng.

Hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cho biết các cuộc khám xét đã được “ủy quyền” và có liên quan đến một cuộc điều tra chưa được nêu rõ.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ cân nhắc người thay thế ông Yermak vào ngày 29.11. Ông cũng cho biết các quan chức Ukraine và Mỹ sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về một thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Ukraine đang phản đối các đề xuất buộc họ phải nhượng bộ đất đai, trong khi lực lượng Nga đang tiến về phía trước trên một số khu vực của chiến tuyến rộng lớn. Phát biểu với tạp chí The Atlantic tuần này, ông Yermak đã nói: “Đừng ai trông đợi chúng tôi từ bỏ lãnh thổ”.