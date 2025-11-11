Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ukraine điều tra vụ tham nhũng chấn động liên quan người quen Tổng thống Zelensky
Trúc Huỳnh
11/11/2025 16:01 GMT+7

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine hôm 10.11 cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn vào lĩnh vực năng lượng của nước này, cụ thể là cáo buộc hối lộ trong các giao dịch liên quan đến công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom.

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine hôm 10.11 cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn vào lĩnh vực năng lượng của nước này.

Trong một video, một điều tra viên từ cơ quan chống tham nhũng cáo buộc một âm mưu phạm tội liên quan đến việc nhận hối lộ tại công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom của Ukraine.

Ông cho biết các nghi phạm gồm một cựu cố vấn của bộ trưởng năng lượng, người đứng đầu bộ phận an ninh của Energoatom, một doanh nhân và bốn nhân viên “hậu cần” có liên quan đến một “tổ chức tội phạm cấp cao”. Tuy nhiên tuyên bố không nói rõ tên nghi phạm.

Bộ năng lượng Ukraine và Energoatom chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Ukraine điều tra vụ tham nhũng chấn động trong lĩnh vực năng lượng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk tham dự một cuộc họp báo tại Kyiv, ngày 10.11.2025

ẢNH: REUTERS

Theo báo Ukrainska Pravda, nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak trong ngày 10.11 cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành các cuộc khám xét tại các địa điểm liên quan đến đồng minh lâu năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky là ông Timur Mindich, Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko, một cựu bộ trưởng năng lượng được cho là người thân cận của ông Mindich trong chính phủ, và công ty điều hành điện hạt nhân nhà nước Energoatom.

Các nguồn tin được tờ báo này trích dẫn cho biết ông Mindich đã bỏ trốn khỏi Ukraine chỉ vài giờ trước khi các cuộc khám xét diễn ra.

Tờ Ukrainska Pravda mô tả ông Mindich là một nhà tài phiệt có đế chế kinh doanh trải rộng từ quốc phòng đến năng lượng.

Xóa bỏ tham nhũng và củng cố pháp quyền là những yêu cầu then chốt để Kyiv gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Hệ thống điện của Ukraine đã bị hư hại đáng kể do chiến dịch tập kích mới của Nga vào mùa thu này, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng cho người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Theo chính quyền Kyiv, Nga không tấn công các nhà máy điện hạt nhân, nhưng đã tấn công các trạm biến áp kết nối.

