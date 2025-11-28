Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cọc 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11: Đại lý chuyển khoản ngay

Dương Lan - Cao An Biên
28/11/2025 17:52 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11, một đại lý vé số ở Vĩnh Long liền đổi thưởng cho khách có cọc vé trúng giải tư, trị giá 420 đồng.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có cọc vé 140 tờ trúng giải tư. Theo đó, 140 tờ có 5 số cuối là 55655 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11 trúng giải tư trị giá 420 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 240446.

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, người này thường xuyên mua cặp nguyên gồm 140 tờ. Đại lý đã tiến hành đổi thưởng, khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", anh Duy cho hay.

Cọc 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11: Khách nhận chuyển khoản ngay - Ảnh 1.

Cọc vé trúng giải tư xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cũng vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng giải ba trị giá 140 triệu đồng. Cụ thể, 14 tờ có 5 số cuối là 08643 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số ngày 28 tháng 11. Đại lý đang tiếp tục đổi thưởng các tờ trúng giải khác cho khách may mắn.

Cọc 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11: Khách nhận chuyển khoản ngay - Ảnh 2.

14 tờ trúng 140 triệu đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11

ẢNH: NVCC

Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm đài Vĩnh Long với dãy số 138537 và đài Bình Dương với dãy số 192476 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng số sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hoàng Dũng đăng thông báo với nội dung bán trúng đặc biệt đài Đồng Nai 26.11 số 625018 (cặp 140 vé) và mong chờ quý khách đến đổi thưởng. Cụ thể đại lý này bán 14 tờ trúng độc đắc cùng 126 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11.

