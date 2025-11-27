Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11: 9 tờ trúng độc đắc xuất hiện ở Vĩnh Long

Đại lý vé số Khả Hân ở Vĩnh Long (Trà Vinh) đăng tải hình ảnh 9 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11. Cụ thể, 9 tờ có dãy 310717 thuộc đài Bình Thuận trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Khách trúng độc đắc đã liên hệ và chúng tôi đã tiến hành đổi thưởng cho họ", đại lý vé số Khả Hân chia sẻ.

9 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11 ẢNH: NVCC

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cũng đổi thưởng 44 tờ trúng giải nhất cho khách. Theo đó, 44 tờ có 5 số cuối là 33245 thuộc đài Bình Thuận trúng giải nhất trị giá 1,32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"44 tờ vé số may mắn của nhiều khách khác nhau. Đại lý đã đổi thưởng, có khách nhận qua hình thức chuyển khoản, có người nhận tiền mặt", anh Duy nói.



Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm đài Tây Ninh với dãy số 291515 và đài An Giang với dãy số 458408 trúng độc đắc.

Hàng loạt tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhiều người gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên hy vọng bản thân cũng trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 878960 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn này là nam công nhân ở xã Củ Chi, TP.HCM. Người này nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.