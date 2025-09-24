Cơm trưa 0 đồng ở Vĩnh Long

G IÚP NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ SỨC KHỎE ĐỂ MƯU SINH

Ông Từ Minh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long, cho biết bếp cơm 0 đồng được thành lập ngày 28.6 và đặt tại trụ sở của Hội (125 Nguyễn Huệ, P.Long Châu, tỉnh Vĩnh Long - trước đây là P.1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Mỗi ngày, bếp nấu khoảng 300 suất cơm trưa phục vụ miễn phí cho người dân khó khăn và người có nhu cầu. Chi phí cho mỗi suất dao động từ 12.000 - 15.000 đồng. Tất cả thực phẩm và nhân lực đều được xã hội hóa. "Chúng tôi cũng thành lập Ban điều hành bếp cơm trực thuộc Hội để vận động nguồn thực phẩm phục vụ bà con từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Qua đó, huy động sự hỗ trợ từ cộng đồng trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, lan tỏa tinh thần thiện nguyện, nhân ái", ông Điền cho biết thêm.

Mỗi ngày, bếp cơm 0 đồng phục vụ miễn phí khoảng 300 suất cho người dân khó khăn ẢNH: NAM LONG

Thực đơn tại bếp luôn linh hoạt và đa dạng. Món chay và món mặn đều thay đổi mỗi ngày. Người dân đến được bố trí chỗ ngồi ăn và hoàn toàn miễn phí. Sau bữa cơm, nhiều người bán vé số dạo còn tặng bếp tấm vé số "cầu may", hy vọng duy trì bếp ăn lâu dài, giúp đỡ người dân khó khăn.

Ông Võ Hoàng Anh (73 tuổi, ngụ xã Cái Nhum, Vĩnh Long - trước đây là xã An Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) mưu sinh bằng nghề bán vé số. Từ khi có bếp cơm 0 đồng này, mỗi ngày sau một buổi đi bán, ông đều đến ăn cơm rồi tiếp tục đi bán cho tới chiều. Ông nói: "Ở đây có nhiều người đến ăn lắm. Mình đến trước thì tranh thủ ăn nhanh để nhường chỗ cho người khác. Nhờ bữa cơm trưa này mà tôi an tâm có sức khỏe để mưu sinh".

Các tình nguyện viên tham gia hoạt động tại bếp cơm 0 đồng ẢNH: NAM LONG

M ONG DUY TRÌ ĐƯỢC LÂU DÀI

Theo bà Phạm Thị Phương Thảo, Phó trưởng ban thường trực Ban điều hành bếp cơm 0 đồng, bếp được hình thành từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm và các tình nguyện viên nhằm giúp đỡ tất cả người có nhu cầu, ưu tiên học sinh, sinh viên, người lao động khó khăn, thất nghiệp, người bán vé số, người cơ nhỡ và người dễ bị tổn thương... "Chúng tôi tự thành lập một nhóm tình nguyện viên, hằng ngày thay phiên nhau đến nấu cơm. Tất cả thành viên đều rất vui vẻ tham gia giúp đỡ cộng đồng. Nguồn thực phẩm do nhóm bếp và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long vận động. Có những khi thiếu hụt thực phẩm, tôi và các thành viên sẵn sàng xuất tiền túi để người dân khó khăn được bữa cơm trưa no bụng", bà Thảo vui vẻ nói.

Bà Lê Thị Thúy Mai (68 tuổi, ngụ P.Long Châu), tình nguyện viên của bếp ăn, cho biết bà tình nguyện đến hỗ trợ dọn dẹp, rửa chén giúp bếp ăn. "Đến đây, được góp chút công giúp người dân, tôi cảm thấy thoải mái. Tuy mệt nhưng mà vui lắm", bà nói.

Tình nguyện viên trao cơm cho người bị tàn tật ẢNH: NAM LONG

Bếp cơm 0 đồng là nơi kết nối lan tỏa lòng nhân ái của mọi người ẢNH: NAM LONG

Bà Văn Vĩ Phượng (53 tuổi, ngụ P.Long Châu, Vĩnh Long) cho biết bà làm giúp việc thời vụ, thu nhập bấp bênh nên buổi trưa được bữa ăn miễn phí là mừng lắm. "Đồ ăn ở đây rất ngon, ngon hơn mấy chỗ bán cơm phần nữa. Ăn xong chỉ cần đem chén bát để vào thau là có người rửa luôn. Tôi mong bếp ăn này còn mãi để tôi và những người khó khăn có được bữa cơm ấm bụng. Tôi cảm ơn nhiều lắm", bà Phượng chia sẻ.

Là người tàn tật, anh Nguyễn Văn Quyền (37 tuổi, ngụ xã An Bình, Vĩnh Long) cũng thường mang gà mên đến lấy cơm. Anh vui vẻ nói: "Tôi đi lại khó khăn nên đem hộp đựng thức ăn đến. Sau khi được tình nguyện viên để cơm và đồ ăn vào, tôi đi tìm chỗ mát ngồi ăn. Nhờ có bếp ăn này mà ngày nào tôi cũng được bữa ăn chất lượng".