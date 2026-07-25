Côn Đảo đưa 35.000 rùa con ra đại dương

Chương trình bảo tồn rùa biển do Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp cùng Six Senses Côn Đảo triển khai đã đạt cột mốc hơn 35.000 rùa con được ấp nở thành công và trở về môi trường tự nhiên. Được thực hiện từ năm 2018, chương trình nhằm tăng cường năng lực bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo. Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm ấp trứng ngay trong khu nghỉ dưỡng được xây dựng, trở thành trung tâm ấp nở rùa biển thứ hai trên quần đảo. Trung tâm này tiếp nhận các tổ trứng cần di dời khỏi những khu vực có nguy cơ bị triều cường, xói lở hoặc các loài săn mồi tác động. Trứng rùa được theo dõi, bảo vệ trong khoảng 60 ngày trước khi nở và được đưa trở lại đại dương.

Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ trứng rùa ấp nở thành công tại trung tâm đạt khoảng 83%. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình toàn cầu khoảng 60 - 80% được đơn vị dẫn lại. Khu nghỉ dưỡng nằm bên bãi biển Đất Dốc dài khoảng 1,8 km, thuộc vùng đệm của Vườn Quốc gia Côn Đảo. Đây là một trong số ít bãi biển tại Việt Nam còn duy trì hệ sinh thái tự nhiên tương đối nguyên vẹn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc không tổ chức các hoạt động thể thao dưới nước sử dụng động cơ, hạn chế ánh sáng vào ban đêm và duy trì môi trường bãi biển ít bị tác động được cho là những điều kiện thuận lợi để rùa mẹ quay lại làm tổ hằng năm.

Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ trứng rùa ấp nở thành công tại trung tâm đạt khoảng 83% ẢNH: MINH TRẦN

Mùa rùa biển sinh sản tại Côn Đảo thường kéo dài từ khoảng tháng 5 đến tháng 12. Trong thời gian này, một số du khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng có cơ hội chứng kiến rùa con được thả về đại dương dưới sự hướng dẫn của đội ngũ bảo tồn. Hoạt động trải nghiệm được tổ chức theo nguyên tắc hạn chế tác động đến rùa biển, đồng thời giúp du khách hiểu rõ hơn về quá trình sinh sản, các nguy cơ đe dọa tổ trứng và vai trò của việc bảo vệ những bãi đẻ tự nhiên.

Côn Đảo là một trong những khu vực sinh sản quan trọng của rùa biển tại Việt Nam. Hoạt động xem rùa đẻ trứng, thả rùa con về biển cũng trở thành trải nghiệm thiên nhiên đặc trưng, thu hút đông đảo du khách trong những năm gần đây.

Du khách chứng kiến khoảnh khắc rùa con bò qua bãi cát để ra biển tại Côn Đảo ẢNH: MINH TRẦN

Từ đầu năm 2026 đến nay, Côn Đảo đón hơn 410.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 23.800 lượt. Công suất phòng lưu trú bình quân đạt khoảng 62%. Hiện Côn Đảo có 141 cơ sở lưu trú với khoảng 2.900 phòng. Trong bối cảnh lượng khách và hệ thống lưu trú tiếp tục tăng, việc kiểm soát ánh sáng, tiếng ồn, hoạt động trên bãi biển được xem là yếu tố quan trọng để bảo vệ môi trường sinh sản của rùa biển.