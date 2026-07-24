Mỗi ngày 10.000 khách ra vịnh Nha Trang, kiểm tra thế nào?

Từ khoảng 7 giờ sáng, bến tàu du lịch Nha Trang (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) đã nhộn nhịp du khách làm thủ tục lên tàu, ca nô để tham quan vịnh Nha Trang. Tiếng loa thông báo, tiếng động cơ cùng dòng người nối nhau xuống cầu cảng tạo nên không khí sôi động của mùa du lịch hè.

Tàu, ca nô ra vào bến tàu du lịch Nha Trang ẢNH: VĂN CHIẾN

Trước khi phương tiện rời bến, cán bộ cảng vụ đối chiếu danh sách hành khách, trong khi nhân viên bến tàu kiểm tra và nhắc nhở du khách mặc áo phao đúng quy định. Chỉ sau khi hoàn tất toàn bộ quy trình kiểm tra, tàu và cano mới được phép đưa khách đến các điểm du lịch như Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Miễu và Hòn Tre…

Theo Ban Quản lý bến tàu du lịch Nha Trang, ngày thường bến phục vụ khoảng 1.500 - 2.000 lượt khách. Vào cuối tuần và cao điểm hè, lượng khách tăng lên khoảng 10.000 lượt/ngày; riêng các dịp lễ có thời điểm vượt 12.000 lượt. Mỗi ngày có khoảng 600 - 650 lượt tàu, ca nô xuất bến phục vụ nhu cầu tham quan biển đảo.

Du khách được trang bị đầy đủ áo phao trước khi cano rời bến tàu du lịch Nha Trang ẢNH: VĂN CHIẾN

Đứng giữa dòng người chuẩn bị lên tàu, chị Nguyễn Thị Mỹ Phúc (TP.HCM) cho biết gia đình thường chọn Nha Trang làm điểm nghỉ hè vì vừa có thể nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm các tour khám phá vịnh Nha Trang.

"Nhân viên kiểm tra khá kỹ, ai cũng phải mặc áo phao trước khi lên tàu nên gia đình tôi rất yên tâm, nhất là khi đi cùng trẻ nhỏ", chị Phúc chia sẻ.

Để đáp ứng lượng khách tăng cao trong mùa du lịch nhưng vẫn bảo đảm an toàn du khách, lực lượng chức năng duy trì quy trình kiểm tra toàn diện đối với mọi phương tiện trước khi cấp phép xuất bến.

Ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên viên Cảng vụ đường thủy nội địa Khánh Hòa, cho biết mỗi tàu, ca nô đều được kiểm tra giấy chứng nhận đăng kiểm, bảo hiểm, bằng cấp thuyền viên, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cùng số lượng áo phao và phao cứu sinh. Chỉ những phương tiện đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định mới được phép đưa khách ra vịnh Nha Trang.

Ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên viên Cảng vụ đường thủy nội địa Khánh Hòa (bên phải), kiểm tra giấy tờ của chủ tàu trước khi xuất bến

ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng Quản lý bến tàu du lịch Nha Trang, đơn vị kiên quyết không để phương tiện chở quá số người quy định. Đồng thời, 100% hành khách phải mặc áo phao trong suốt hành trình.

Đối với các hoạt động lặn biển, bơi lội, du khách cũng được khuyến cáo chủ động khai báo tình trạng sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên để hạn chế rủi ro.

Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện, Ban Quản lý bến tàu du lịch Nha Trang đang vận động các doanh nghiệp hỗ trợ khôi phục hệ thống bản tin thời tiết theo giờ, giúp chủ tàu và du khách chủ động theo dõi diễn biến thời tiết trước khi xuất bến.

Bến tàu du lịch Nha Trang tấp nập du khách trong mùa cao điểm du lịch hè trước thời điểm tàu, ca nô xuất bến ẢNH: VĂN CHIẾN

Trong mùa du lịch cao điểm, hàng trăm chuyến tàu vẫn nối nhau rời bến mỗi ngày, đưa du khách khám phá vịnh Nha Trang. Phía sau mỗi hành trình là quy trình kiểm tra được thực hiện nghiêm ngặt, góp phần bảo đảm an toàn du khách, đồng thời duy trì hình ảnh điểm đến biển đảo an toàn, văn minh và chuyên nghiệp.