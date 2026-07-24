Khu công nghiệp Khánh Hòa vướng nước thải, thiếu lao động

Ngày 24.7, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đối thoại với các nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp đang hoạt động tại các khu công nghiệp Khánh Hòa như Thành Hải, Du Long, Ninh Thủy, Ninh Thọ và Dốc Đá Trắng.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lao động và giao thông kết nối nhằm tạo điều kiện mở rộng sản xuất.

Doanh nghiệp kiến nghị sớm mở rộng hệ thống xử lý nước thải

Đại diện Công ty TNHH bia Sài Gòn - Ninh Thuận đề nghị sớm đầu tư mở rộng Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp Thành Hải để doanh nghiệp được đấu nối theo quy định. Theo doanh nghiệp, nhu cầu xử lý nước thải ngày càng tăng trong khi công suất của hệ thống hiện hữu không còn đáp ứng.

Đại diện các doanh nghiệp kiến nghị sớm đầu tư mở rộng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp ẢNH: KỲ NAM

Trả lời kiến nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét chủ trương sử dụng vốn ngân sách đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 với công suất 3.000 m³/ngày đêm.

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và bố trí vốn trong quý 3/2026, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai trong quý 4/2026.

Trong khi đó, Công ty xi măng Nghi Sơn cũng kiến nghị về việc doanh nghiệp đã hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và nhiều lần đề nghị được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Ninh Thủy nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Đại diện chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Thủy cho biết nguyên nhân là hai bên chưa thống nhất phương án chia sẻ chi phí đầu tư hạ tầng. Chủ đầu tư khẳng định luôn ủng hộ việc đấu nối nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, song mong muốn doanh nghiệp cùng chia sẻ một phần chi phí đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đang khai thác.

Khu công nghiệp Ninh Thủy đang triển khai nhiều dự án nhưng việc đấu nối hệ thống xử lý nước thải vẫn còn một số vướng mắc ẢNH: BÁ DUY

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng và Công ty xi măng Nghi Sơn làm việc, thống nhất phương án trước ngày 31.7. Nếu các bên chưa đạt đồng thuận, Ban Quản lý sẽ trực tiếp chủ trì cuộc họp vào đầu tháng 8.2026 để xử lý.

Tại Khu công nghiệp Thành Hải, Công ty TNHH Lam Phương Ninh Thuận cũng đề nghị xem xét phương án phù hợp khi phải đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống chung, làm phát sinh chi phí lớn.

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu công nghiệp Thành Hải, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường yêu cầu doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải xử lý sơ bộ nước thải đạt tiêu chuẩn đầu vào trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Qua kiểm tra, mẫu nước thải của doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu nên cần tiếp tục cải tạo hệ thống xử lý trước khi được đấu nối.

Thiếu lao động trở thành thách thức mới

Bên cạnh vấn đề môi trường, nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp Khánh Hòa cũng phản ánh tình trạng thiếu hụt lao động.

Đại diện Công ty TNHH Thông Thuận cho biết doanh nghiệp gặp khó trong tuyển dụng do khó cạnh tranh về tiền lương với các doanh nghiệp ở khu vực phía nam. Doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút lao động và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, nhận định việc doanh nghiệp đồng loạt nêu vấn đề nhân lực cho thấy thiếu lao động đang trở thành thách thức mới đối với các khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo ông Chiến, trong bối cảnh Khánh Hòa đẩy mạnh thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn vào Khu kinh tế Vân Phong và nhiều khu công nghiệp mới, nhu cầu lao động sẽ tiếp tục tăng. Nếu không chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, đây có thể trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại ẢNH: KỲ NAM

Ông Chiến cho rằng doanh nghiệp cần nâng cao thu nhập để thu hút lao động từ các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai. Trong trường hợp chưa thể tăng lương, doanh nghiệp có thể hỗ trợ giảm chi phí sinh hoạt, tạo điều kiện về nhà ở để người lao động giảm gánh nặng chi phí và có thêm khoản tích lũy. Cùng với đó, việc cải thiện môi trường làm việc cũng là yếu tố quan trọng để giữ chân và thu hút lao động.

Ngoài các khu công nghiệp đang hoạt động, hội nghị còn trao đổi với các chủ đầu tư Khu công nghiệp Ninh Thọ, Dốc Đá Trắng, Ninh Xuân 1, Ninh Xuân 2, Ninh Diêm 1 và Cà Ná.

Các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh sớm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, bổ sung nguồn nước sạch, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, tuyển dụng lao động và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, hội nghị không chỉ nhằm lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp mà còn phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành và địa phương trong việc xử lý từng nhóm vấn đề.

Việc tổ chức đối thoại được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn tại khu công nghiệp Khánh Hòa, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thu hút thêm các dự án công nghiệp trong thời gian tới.