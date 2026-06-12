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Con đường 'cứu' kẹt xe ở TP.HCM khiến người dân vừa tiếc vừa mong: Vì sao?
Video Đời sống

Con đường 'cứu' kẹt xe ở TP.HCM khiến người dân vừa tiếc vừa mong: Vì sao?

Sầm Ánh - Công Khởi
12/06/2026 07:23 GMT+7

Chỉ dài khoảng 1km nhưng con hẻm nối đường Cao Lỗ với đường Nguyễn Văn Linh đang được nhiều người dân kỳ vọng trở thành hướng lưu thông mới, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Tuy nhiên, do mặt đường xuống cấp nên hiện nay vẫn chưa phát huy hết vai trò kết nối, khiến người dân mong mỏi sớm được đầu tư nâng cấp, mở rộng để đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Đây là con hẻm có thể nối dài từ đường Cao Lỗ ra đường Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM. Thế nhưng trên thực tế, tuyến đường này hiện vẫn chưa được khai thác như một trục giao thông kết nối chính. Phần lớn chỉ có người dân sinh sống trong khu vực hoặc những người thông thạo địa bàn mới thường xuyên lựa chọn lưu thông qua đây để tránh ùn tắc trên các tuyến đường lớn.

Một số hộ dân sinh sống tại đây cho biết, dù có lợi thế rút ngắn quãng đường di chuyển và kết nối nhanh với đường Nguyễn Văn Linh, nhưng vẫn ít người lựa chọn lưu thông qua tuyến đường này. Nguyên nhân là do mặt đường đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.

Con hẻm chỉ 1km kết nối đường Cao Lỗ - đường Nguyễn Văn Linh: Gần hơn - Ảnh 1.

Đây là con hẻm có thể nối dài từ đường Cao Lỗ ra đường Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM

ẢNH: SẦM ÁNH

Con hẻm chỉ 1km kết nối đường Cao Lỗ - đường Nguyễn Văn Linh: Gần hơn nhưng ít người đi?

Con hẻm chỉ 1km kết nối đường Cao Lỗ - đường Nguyễn Văn Linh: Gần hơn - Ảnh 2.

Lưu lượng phương tiện di chuyển đông đúc trên đường Nguyễn Văn Linh

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo người dân địa phương, nếu được đầu tư nâng cấp và mở rộng, tuyến đường này không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà còn có thể trở thành hướng kết nối hiệu quả giữa đường Cao Lỗ và đường Nguyễn Văn Linh, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho các tuyến đường thường xuyên ùn ứ trong khu vực.

Con hẻm chỉ 1km kết nối đường Cao Lỗ - đường Nguyễn Văn Linh: Gần hơn - Ảnh 3.

Phần lớn chỉ có người dân sinh sống trong khu vực hoặc những người thông thạo địa bàn mới thường xuyên lựa chọn lưu thông qua đây để tránh ùn tắc trên các tuyến đường lớn

ẢNH: SẦM ÁNH

Con hẻm chỉ 1km kết nối đường Cao Lỗ - đường Nguyễn Văn Linh: Gần hơn - Ảnh 4.

Đoạn đường Phạm Hùng là nơi nhiều người dân chọn để di chuyển thường xuyên

ẢNH: SẦM ÁNH

Con hẻm chỉ 1km kết nối đường Cao Lỗ - đường Nguyễn Văn Linh: Gần hơn - Ảnh 5.

Người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng, Dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ đã thi công hoàn thành và được Sở Xây dựng chấp thuận nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2025.

Theo đó, phạm vi thực hiện dự án là từ đường Phạm Thế Hiển đến hết ranh địa giới hành chính quận 8 (cũ). Sau khi đường Cao Lỗ được mở rộng đã tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt dự án đã phát huy hiệu quả cao đối với công tác chống ngập cho toàn bộ khu vực.

Con hẻm chỉ 1km kết nối đường Cao Lỗ - đường Nguyễn Văn Linh: Gần hơn - Ảnh 6.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng, Dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2025

ẢNH: CÔNG KHỞI

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng cũng cho biết thêm, thời gian tới, thực hiện theo Quyết định của UBND TP.HCM về phê duyệt đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 (cũ) sẽ tiến hành đầu tư đường Cao Lỗ (đoạn qua xã Bình Chánh) kết nối đến đường Nguyễn Văn Linh và đầu tư cầu đường kết nối đường Cao Lỗ với đường Trần Tuấn Khải, phường An Đông.

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