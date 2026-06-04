Con gái chuyển giới của Elon Musk tỏ thái độ khi được hỏi về cha

Theo Page Six ngày 4.6, Vivian Wilson đã bỏ ngang một buổi phỏng vấn trên thảm đỏ khi được phóng viên hỏi về cha mình. Sự việc diễn ra hôm 2.6 tại sự kiện thời trang Desigual Vintage được tổ chức ở đảo Ibiza (Tây Ban Nha) khi chủ đề cuộc trò chuyện bị hướng về phía Giám đốc điều hành của hãng xe điện Tesla.

Cụ thể, theo đoạn video đang được lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, khi Wilson đang vui vẻ trò chuyện, phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi: "Cha cô là người tuyệt vời nhất, phải không?". Ngay lập tức, Wilson tỏ ra sững sờ và hỏi lại: "Cái gì cơ? Xin lỗi à?".

Khi phóng viên kiên trì nhắc lại câu hỏi: "Người giỏi nhất chính là cha cô?", Wilson liền lạnh lùng đáp trả: "Được rồi", trước khi quay lưng bước đi trong sự giận dữ. Hành động này là câu trả lời cho thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ gia đình giữa con gái và tỉ phú Elon Musk.

Hơn nửa thập niên cắt đứt liên lạc, Vivian Wilson luôn bày tỏ thái độ dứt khoát và không muốn liên can đến người cha nổi tiếng ẢNH: AFP/AP

Vivian Wilson là một trong những người con lớn của Elon Musk với Justine Wilson - người vợ đầu tiên. Cô và người anh trai sinh đôi Griffin chào đời năm 2004 tại California (Mỹ). Năm 2020, Wilson chính thức công khai là người chuyển giới. Đến năm 2022, ngay khi vừa tròn 18 tuổi, cô đã nộp đơn lên tòa án xin đổi tên hợp pháp sang họ mẹ, chính thức xóa bỏ họ "Musk" ra khỏi cuộc đời mình. Trong hồ sơ tòa án thời điểm đó, cô tuyên bố dứt khoát "không còn muốn có quan hệ họ hàng" và từ chối nhận bất kỳ khoản trợ cấp tài chính nào từ cha ruột kể từ khi tự lập.

Mối quan hệ giữa hai cha con liên tục rơi vào khủng hoảng khi đôi bên liên tiếp có những phát ngôn công kích lẫn nhau trên mặt báo. Trong cuốn tiểu sử về Elon Musk xuất bản năm 2023, vị tỉ phú từng bày tỏ sự thất vọng và đổ lỗi cho môi trường giáo dục đã khiến con gái xa lánh mình. Đến năm 2024, trong buổi trò chuyện cùng nhà tâm lý học Jordan Peterson, Elon Musk tiếp tục dùng những từ ngữ nặng nề để nói về quá trình chuyển đổi giới tính của con, cho rằng bản thân "bị lừa" ký các văn bản y tế và tuyên bố đứa con trai năm xưa của mình "đã chết".

Vivian Wilson: 'Tôi là người chủ động từ bỏ ông ấy'

Không im lặng trước những lời chỉ trích, Vivian Wilson có màn đáp trả gay gắt trên truyền thông. Cô cáo buộc Elon Musk là một người cha "vô tâm", "tự cao tự đại" và hầu như vắng bóng trong suốt thời thơ ấu của các con.

"Ông ấy không biết tôi như thế nào khi còn nhỏ vì đơn giản là ông ấy không có mặt ở đó. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ông ấy ở bên cạnh, tôi liên tục bị quấy rối vì sự nữ tính của mình", Wilson chia sẻ trên tờ NBC News. Cô cũng khẳng định trên mạng xã hội Threads: "Tôi muốn làm rõ rằng tôi đã chủ động từ bỏ ông ấy, chứ không phải ngược lại".

Vivian Wilson hiện đang tập trung xây dựng sự nghiệp riêng tại nước ngoài và từ chối để danh tiếng của cha định hình bản thân ẢNH: REUTERS

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại khi đang theo học ngôn ngữ tại Tokyo (Nhật Bản), Wilson mô tả trải nghiệm lớn lên trong gia đình một tỉ phú là "kỳ lạ và cô lập". Dù vậy, cô gái 22 tuổi khẳng định giờ đây cô hoàn toàn bình thản và không còn dành chỗ cho người cha ruột trong tâm trí. Vivian Wilson đang theo đuổi con đường làm người mẫu và hoạt động tích cực trong cộng đồng LGBT. Cô cũng khẳng định không khao khát khối tài sản kếch xù hay hào quang của con gái một tỉ phú.