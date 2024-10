Con gái Elvis Presley tiết lộ bí mật động trời trong hồi ký mới

Sau khi Elvis Presley qua đời vào năm 1977, Lisa Marie chuyển đến Los Angeles để sống toàn thời gian với mẹ - Priscilla Presley (kết hôn và chung sống với "ông hoàng nhạc rock and roll" Elvis từ năm 1967 đến 1973).

Priscilla Presley (trái) và con gái - Lisa Marie Presley ẢNH: CNN

Trong cuốn From Here to the Great Unknown vừa ra mắt ngày 8.10, Lisa Marie cáo buộc rằng Edwards (từng đóng vai người tình của Joan Crawford trong phim Mommie Dearest năm 1981) đã lẻn vào phòng vào giữa đêm và vuốt ve chân cô.

"Edwards nói sẽ dạy tôi những gì diễn ra khi tôi lớn lên. Ông ấy đặt tay lên ngực tôi và nói rằng một người đàn ông sẽ chạm vào đây rồi đặt tay giữa hai chân tôi rồi nói họ sẽ chạm vào em ở đây. Ông nhẹ nhàng hôn tôi, sau đó rời đi", Lisa Marie Presley lúc đó mới 10 tuổi, viết trong cuốn hồi ký.

Cô kể với mẹ vào ngày hôm sau. Lisa viết: "Mẹ bay vào phòng và đóng sầm cửa lại. Cuối cùng bà gọi tôi vào và nói rằng Edwards muốn xin lỗi… Edwards ngồi trên giường với vẻ mặt buồn rầu và hờn dỗi… Ông nói 'Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng ở châu Âu, đó là cách họ dạy trẻ em nên đó là điều tôi đã làm'".

Priscilla Presley sống với người tình - nam diễn viên Mike Edwards trong 7 năm ẢNH: PAGE SIX

Nhưng Lisa khẳng định trong cuốn sách, sự lạm dụng không dừng lại ở đó. "Cuối cùng thì ông ta cũng chạm vào tôi và đánh tôi, bảo tôi không được nhìn ông đang tự xử. Ông ta làm điều đó rất bình tĩnh khi ngồi trên ghế, sau đó đánh vào mông tôi bầm tím", con gái Elvis Presley viết.

Lisa Marie kể rằng sau khi cô cho Priscilla xem những vết bầm tím, mẹ cô đã hỏi: "Vậy con đã làm gì để gây ra điều đó?".

Edwards (hiện đã 80 tuổi) phủ nhận mọi cáo buộc. "Tôi bị sốc, điều đó không đúng… Tôi giống như một người cha của Lisa Marie", ông nói với Page Six và cho biết không ai từ nhà xuất bản cuốn sách gọi điện cho ông để hỏi vụ việc.

Ngày 4.6.1966, Edwards kết hôn với tiếp viên hàng không Grace Ward, ở Boston, có con gái Caroline (sinh năm 1967). Edwards và Ward ly hôn vào tháng 10.1968, sau đó ông hẹn hò với Priscilla Presley trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến 1984.

Trong cuốn sách xuất bản năm 1988 Elvis, Priscilla and Me, Edwards viết rằng ông "thèm khát Lisa". "Trước đây Priscilla và tôi không thể tách rời, nhưng giờ đây Lisa và tôi lại ở bên nhau gần như mỗi ngày. Chẳng mấy chốc, tôi thấy mình đang nhìn đồng hồ, chờ đợi giờ tan học của Lisa, cũng giống như Elvis đã từng háo hức chờ đợi Priscilla trở về Graceland sau mỗi ngày đi học", Edwards thú nhận.

Lisa Marie năm 9 tuổi ẢNH: PAGE SIX

Cũng trong cuốn sách này, Edwards viết: "Một lần, khi Priscilla và tôi đang ngồi ở bàn ăn và Lisa ngồi giữa chúng tôi, con bé đứng dậy để lấy thứ gì đó từ tủ lạnh và đầu gối trần của nó vô tình chạm vào tay tôi. Nó đã truyền những làn sóng ham muốn qua tôi. Tôi nhìn Priscilla và nghĩ, 'Cô không thấy chuyện gì đang xảy ra sao. Tôi đã phải lòng con gái cô rồi'".



Lisa Marie khẳng định "việc lạm dụng đã diễn ra trong vài năm, Edwards sống bên Priscilla suốt 7 năm, mối quan hệ của họ đầy rẫy bạo lực", theo cuốn hồi ký.



Lisa Marie, con gái duy nhất của Elvis Presley qua đời vào tháng 1.2023 ở tuổi 55, để lại nhiều cuộn băng ghi âm mà từ đó, con gái lớn của cô - nữ diễn viên Riley Keough đã cùng viết thành cuốn hồi ký.