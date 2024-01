Elvis Presley sẽ ‘trình diễn trở lại’ thông qua hình ảnh 3 chiều

Công nghệ này sẽ tạo ra một Elvis Presley “kỹ thuật số” có kích thước thật từ hàng nghìn bức ảnh cá nhân và đoạn phim video gia đình thuộc về di sản của cố nghệ sĩ. Được biết, hình 3 chiều này đã đạt được sự thỏa thuận giữa Authentic Brands Group - phía chủ sở hữu di sản của Elvis Presley và Layered Reality - Công ty Giải trí - công nghệ của Anh.

Hình ảnh Elvis Presley trên trang chủ của Layered Reality Layered Reality

Andrew McGuinness, Giám đốc điều hành của Layered Reality, cho biết: “Elvis Evolution là sự tôn vinh mà thế hệ tiếp theo dành cho huyền thoại Elvis Presley”. Ông cũng nói thêm: “Ông hoàng nhạc rock'n'roll đã duy trì vị thế siêu sao trên khắp thế giới suốt nhiều năm qua, dẫu cho ông đã vắng bóng rất nhiều thập kỷ. Khán giả giờ đây không muốn tiếp nhận phương thức giải trí thụ động, mà muốn chính mình trở thành một phần của quá trình đó”.

Vị đại diện này cũng chia sẻ thêm: “Vì thế đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ và sẽ là chuỗi đêm diễn mà những người hâm mộ cũng như ngưỡng mộ Elvis trên khắp thế giới không nên bỏ qua. Tại đó, mọi người có thể bước vào thế giới của Elvis, đắm chìm trong âm nhạc và tôn vinh di sản âm nhạc phi thường của huyền thoại này”.

Sáng kiến lần này được hình thành sau thành công đáng chú ý của ABBA Voyage - một chương trình mà các hình ảnh 3 chiều theo kích thước thật của 4 thành viên nhóm nhạc pop Thụy Điển xuất hiện trở lại.

Trong năm đầu tiên, ABBA Voyage đã bán được hơn 1,3 triệu vé và những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cũng đang được lên kế hoạch. Nó thu về được 1,6 triệu bảng Anh mỗi tuần. Chương trình kéo dài khoảng 90 phút, đã tiêu tốn 140 triệu bảng Anh và mất đến 7 năm để phát triển thành công.

Những nghệ sĩ khác cũng từng được tái hiện bằng công nghệ này có thể kể đến Tupac Shakur – nam rapper người Mỹ đã bị sát hại trong một vụ nổ súng vào năm 1996, Roy Orbison – một ngôi sao nhạc rock'n'roll nổi tiếng khác của nước Mỹ, Whitney Houston, The Rolling Stones…

Hình ảnh được tạo bởi công nghệ Hologram của Whitney Houston từng bị chỉ trích vì các cử động cứng nhắc Global News

Tuy vậy không phải nỗ lực tái hiện nào cũng được chờ đón. Chuyến lưu diễn bằng hình ảnh 3 chiều Evening with Whitney của giọng ca I Will Always Love You đã bị hủy bỏ sau khi các hình ảnh hologram được tạo ra bằng công nghệ đã bị chỉ trích vì cánh tay mềm oặt và cử chỉ giật cục. Màn trình diễn thử nghiệm giữa Christina Aguilera và hình ảnh này cho chương trình The Voice Mỹ cũng bị gia đình của nữ ca sĩ yêu cầu gỡ xuống.

Trước đó, dự án dùng công nghệ tái hiện hình ảnh của giọng ca nhạc jazz quá cố Amy Winehouse cũng bị phản đối, với lý do chính là cuộc đời của cô đã quá khốc liệt, và không có lý do nào để khai thác thêm nữa từ hình ảnh của cô. Cha cô – người ủng hộ dự án, cũng được tiết lộ không thật sự quan tâm đến con gái mình lúc sinh thời.

Mặc dù Elvis chưa bao giờ phai mờ trong ý thức của văn hóa đại chúng, nhưng 2 tác phẩm trên màn ảnh rộng tái hiện cuộc đời của ông trong những năm gần đây đã mang đến sự chú ý mới.

Hình ảnh Elvis Presley trong phim Priscilla Rotten Tomatoes

Bộ phim tiểu sử Priscilla của nữ đạo diễn Sofia Coppola đã được phát hành ở Anh trong tuần này cũng đã cho thấy một góc nhìn khác về người phụ nữ đã sống cuộc đời của mình dưới cái bóng của Presley sau khi gặp ông lúc 14 tuổi.

Năm 2022, đạo diễn Baz Luhrmann cũng đã sản xuất một bộ phim tiểu sử hoành tráng về cuộc đời của Elvis Presley, xét theo khía cạnh sự nghiệp cũng như gia đình, nhận được nhiều lời khen ngợi cho nam diễn viên chính Austin Butler.

Vào thời điểm Presley đột ngột qua đời vào năm 1977 ở tuổi 42, ông đã là “người khổng lồ về âm nhạc” và tạo ra nhiều hiệu ứng văn hóa. Ông đã cách mạng hóa nền âm nhạc đại chúng, tuy gây “khó chịu” cho các thế hệ lớn cũ nhưng được giới trẻ vô cùng tôn sùng.

Bất chấp nhiều năm lạm dụng thuốc theo toa và chế độ ăn uống không lành mạnh, cái chết của Elvis Presley vì bệnh suy tim vẫn là một cú sốc lớn cho người hâm mộ. Những người theo thuyết âm mưu cho rằng Presley chỉ giả chết và đã có vô số báo cáo về việc nhìn thấy ngôi sao huyền thoại trên khắp thế giới.

Một cuộc thăm dò được thực hiện vào năm 1997 cho thấy 4% người Mỹ nghĩ Elvis Presley còn sống và 93% những người được khảo sát chắc chắn rằng ông đã chết.