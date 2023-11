Lisa Marie Presley chỉ trích kịch bản phim 'Priscilla' của Sofia Coppola trước khi qua đời

Trong 2 email mà Variety thu được, Lisa Marie Presley yêu cầu Sofia Coppola xem xét lại góc nhìn về nhân vật để tránh cho gia đình cô xấu hổ trước công chúng. 2 bức thư được gửi 4 tháng trước khi Lisa Marie Presley bị ngưng tim gây đột tử vào tháng 1.2023.

Email của nữ ca sĩ Lisa Marie Presley gọi kịch bản là "sự trả thù và khinh thường một cách đáng kinh ngạc", đồng thời cầu xin nữ đạo diễn từng đoạt giải Oscar Sofia Coppola kiềm chế, đừng làm căng thẳng mối quan hệ mong manh của cô với mẹ - Priscilla Presley.

Lisa Marie Presley, Sofia Coppola và Priscilla Presley (từ trái sang) VARIETY

Priscilla là bộ phim tiểu sử về Priscilla Presley, dựa trên cuốn hồi ký Elvis and Me do Priscilla Presley và Sandra Harmon viết, xuất bản năm 1985. Phim khơi dậy tranh luận giữa các nhà phê bình và khán giả về quá trình Elvis Presley tán tỉnh Priscilla bắt đầu ở Đức vào năm 1959 khi Priscilla mới 14 tuổi trong khi Elvis đã 24 tuổi.

"Cha tôi bị coi là một kẻ săn mồi và lôi kéo. Với tư cách là con gái của ông, tôi không hề thấy điều này và không nhận ra cha tôi trong phim này. Tôi chỉ thấy quan điểm đầy thù hận, khinh thường của bạn và tôi không hiểu tại sao? Tôi bị buộc phải rơi vào tình thế công khai bày tỏ cảm xúc của mình về bộ phim, công khai chống lại bạn, mẹ tôi và bộ phim này", Lisa Marie Presley đã viết trong email của mình.

Sofia Coppola (trái) và Priscilla Presley tham dự buổi ra mắt phim Priscilla tại LHP Venice lần thứ 80 vào ngày 4.9.2023 ROLLING STONE

Trong khi Coppola vẫn chưa quay phim Priscilla, nữ ca sĩ đã thẳng thắn nói rằng sẽ lên tiếng phản đối dự án mà mẹ cô - nhà sản xuất kiêm điều hành, tham gia quảng bá phim. Priscilla đã ra mắt vào ngày 27.10 ở Mỹ.

Khi được Variety yêu cầu bình luận về chuyện này, Sofia Coppola trả lời thông qua người đại diện của mình. Cô bày tỏ với Lisa Marie Presley khi trả lời email vào tháng 9.2022 rằng đó là những gì đạo diễn dự định làm với bộ phim của mình.

Coppola đã viết: "Tôi hy vọng rằng khi bạn xem phim, bạn sẽ cảm thấy khác và hiểu rằng tôi rất quan tâm đến việc tôn vinh mẹ bạn, đồng thời thể hiện sự nhạy cảm, phức tạp của cha bạn".

Priscilla Presley không đưa ra bình luận ngay lập tức. A24, công ty đang phân phối Priscilla, từ chối bình luận.

Một người trong cuộc thân cận với đoàn phim cho biết các cuộc trao đổi được thực hiện vào ngày 2.9.2022, vài tuần trước khi bắt đầu quay Priscilla. Nguồn tin cho biết bộ phim chỉ dựa trên cuốn Elvis and Me và những nỗ lực được thực hiện để "giảm bớt" một số chi tiết trong cuốn sách liên quan đến việc tán tỉnh của cặp đôi có thể gây sốc cho khán giả. Mục tiêu của Coppola là kể một câu chuyện tình yêu và sự đấu tranh của Priscilla để thích nghi với cuộc sống với một siêu sao toàn cầu. Lisa Marie Presley được cho là đã xem bản thảo ban đầu của kịch bản, bản thảo này cuối cùng đã bị "cắt bớt" khoảng 10 trang khi quá trình quay phim bắt đầu vào ngày 24.10.2022.

Jacob Elordi (Elvis), Cailee Spaeny (Priscilla) và Sofia Coppola trên phim trường Priscilla ROLLING STONE

Priscilla là tác phẩm được lựa chọn chính thức tham dự Liên hoan phim Venice năm nay. Phim nhận được nhiều sự chú ý và giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho ngôi sao Cailee Spaeny trong vai Priscilla Presley. Cả giới truyền thông và người xem đều chú ý đến khoảng cách tuổi tác, sự thể hiện quyền lực của Elvis Presley (do ngôi sao Jacob Elordi đóng) khi bắt đầu mối quan hệ với Priscilla.

Một nhà phê bình đã viết rằng bộ phim cho thấy "sự bào mòn và lạm dụng tâm lý khiến người trong cuộc suy sụp". Hầu hết các bài đánh giá đều nhận định phim của Coppola kể câu chuyện về cuộc đời của một phụ nữ trẻ trong "chiếc lồng mạ vàng".

Tờ Rolling Stone đã đăng một bài phỏng vấn Sofia Coppola vào ngày 24.10 với tít: Is Elvis Presley a Monster in Priscilla? Sofia Coppola Wants You to Judge for Yourself (tạm dịch Elvis Presley có phải là quái vật trong phim Priscilla không? Sofia Coppola muốn bạn tự mình đánh giá). Nữ đạo diễn trả lời phỏng vấn: "Tôi không bao giờ muốn hạ bệ ai đó và thiếu tôn trọng họ. Tôi nghĩ chúng ta cảm thông khi chứng kiến những cuộc đấu tranh cũng như nêu bật khía cạnh con người của Elvis, nhưng chắc chắn có rất nhiều câu chuyện xoay quanh ông được xem như vị vua này. Có ai đó đang cố gắng thuyết phục tôi loại bỏ tất cả những thứ đen tối bao quanh ông".