Con gái gặp tai nạn, mẹ bệnh nặng không tiền chữa trị

Năm 2005, cuộc sống khó khăn vì thiếu đất sản xuất, vợ chồng bà Trần Thị Sự quyết định bán căn nhà ở Nghệ An, đưa gia đình vào tỉnh Gia Lai lập nghiệp. Với số tiền bán nhà cùng khoản tích cóp, ông bà mua hơn 4 ha đất trồng cà phê, hy vọng có thể gây dựng cuộc sống ổn định trên vùng đất mới. Thế nhưng, diện tích đất ông bà đã mua lại nằm trong quy hoạch nên bị thu hồi. Số tiền bồi thường quá ít khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chật vật.

Em Nguyễn Thị Hải Yến đang điều trị trong bệnh viện Ảnh: Khánh Hoan

Biến cố chưa dừng lại. Chồng bà Sự là ông Hòe mắc bệnh nan y, gia đình phải vay mượn khắp nơi để chữa trị. Sau thời gian dài chạy chữa nhưng không có kết quả, vợ chồng bà đành bán nhà ở Gia Lai quay về quê. Rồi ông Hòe qua đời, cú sốc mất chồng khiến bà Sự suy sụp, mắc bệnh trầm cảm nặng, nhiều lần phải nhập viện điều trị nhưng ít thuyên giảm.

Số tiền bán nhà lần lượt dùng để chữa bệnh, trang trải cuộc sống và trả nợ. Không còn nhà cửa, đất đai ở quê, mẹ con bà Sự ở nhờ căn nhà cũ đang bỏ trống của một người cháu.

Sau khi cha mất, Nguyễn Thị Hải Yến (16 tuổi), con gái bà Sự, phải nghỉ học, đi phụ bán hàng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chăm sóc mẹ. Ngày 17.10 vừa qua, trên đường đi giao hàng thuê, Yến gặp tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não, phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu, điều trị. Trong khi đó, gia đình em gần như không còn khả năng xoay xở kinh phí.

Bà Trần Thị Sự lo lắng khi gia đình không còn tiền để lo cho con Ảnh: Khánh Hoan

Chị Hương, người con lớn của bà Sự, buồn rầu cho biết chị đã lập gia đình và sống xa nhà, bản thân cũng khó khăn nên không thể hỗ trợ nhiều cho mẹ và em gái. Những ngày qua, người thân, hàng xóm chung tay quyên góp một khoản tiền để giúp Yến nhập viện. Phần viện phí còn thiếu, gia đình phải tiếp tục vay mượn. "Viện phí tạm nộp là nhờ người thân, hàng xóm quyên góp, ngoài ra gia đình cũng phải vay mượn thêm. Điều gia đình lo nhất là viện phí, thuốc men để em tiếp tục điều trị, vì hiện gia đình đã quá khó khăn", chị Hương nghẹn ngào nói.

Hoàn cảnh rất éo le, nhưng mẹ con bà Sự chưa thuộc diện hộ nghèo để được hỗ trợ bảo hiểm y tế vì hộ khẩu cũ vẫn ở tỉnh Gia Lai trong khi ở quê, mẹ con bà không có nhà ở. Ông Nguyễn Văn Hoàng, xóm trưởng xóm Long Thượng, xác nhận gia đình bà Sự có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lâu nay, cuộc sống của mẹ con bà chủ yếu dựa vào sự cưu mang, giúp đỡ của người thân và bà con lối xóm. "Con gái gặp tai nạn đang rất cần tiền điều trị. Biết tin con gặp nạn, bệnh tình của bà Sự càng trở nặng. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Hoàng gửi gắm.