Tối 26.11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về nghi vấn "người lạ dụ dỗ học sinh" tại Trường tiểu học Tam Dương I, phân hiệu Đạo Tú, được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Công an làm việc với chị Đ.L.M ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả xác minh, nội dung bài viết và video livestream do chị Đ.L.M (người địa phương) đăng tải, có nội dung: "Góc cảnh báo, nay Trường tiểu học Đạo Tú đã có bọn đến dụ dỗ con em lên xe".

Việc này xuất phát từ câu chuyện con gái chị M. xem trên mạng xã hội thấy xảy ra một số vụ việc bắt cóc trẻ em và muốn được bố mẹ quan tâm nhiều hơn nên tự nghĩ ra câu chuyện nêu trên, rồi kể cảnh báo với mẹ.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định không có sự việc 2 người lạ đến trường dụ dỗ, bắt cóc học sinh như nội dung bài đăng phản ánh.

Mặc dù chưa kiểm chứng tính xác thực, chị Đ.L.M vẫn đăng tải thông tin lên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 95 Nghị định số 174/2026, Công an xã Tam Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.L.M số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Công an xã Tam Dương đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý các trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; thận trọng kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn của trẻ em.

Người dân không vì tâm lý lo lắng hoặc muốn cảnh báo cộng đồng mà phát tán thông tin chưa được xác thực, gây hoang mang trong dư luận.