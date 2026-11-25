Ngày 25.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can về tội "gây rối trật tự công cộng", theo điểm b khoản 2 điều 318 bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả điều tra, làm rõ 20 đối tượng liên quan đến 2 vụ tụ tập, mang hung khí xuống phố, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố vào rạng sáng 2.9 và 8.11 sau lời thách thức trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong số 20 đối tượng liên quan có 4 người tham gia cả 2 vụ, 4 người dưới 16 tuổi và chỉ có 1 người đủ 18 tuổi tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 16 bị can liên quan đến 2 vụ gây rối trật tự công cộng ẢNH: CTV

Theo điều tra, rạng sáng 8.11, trên địa bàn phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng), một nhóm thanh thiếu niên mang hung khí xuống phố, điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng... gây mất an ninh, trật tự. Sau khi hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ những lời khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, 9 thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí, sử dụng 4 xe máy chạy qua nhiều tuyến đường tìm nhóm thanh niên có tên "Nam Trân" để đánh nhau.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, chạy xe với tốc độ trên 80 km/giờ, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh trật tự...

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 4 đối tượng trong nhóm gây rối ngày 8.11 từng cùng 11 đối tượng khác thực hiện hành vi tương tự vào rạng sáng 2.9.

Các bị can đã tụ tập, mang hung khí, phóng xe với tốc độ trên 80 km/giờ ẢNH: CTV

Trước đó, tối 1.9, tại một quán cà phê trên đường Hà Huy Tập (phường Thanh Khê), một nhóm thanh thiếu niên rủ rê, lôi kéo thêm người, tập hợp thành nhóm 15 người để đi tìm các nhóm thanh niên khác gây sự, đánh nhau.

Đến rạng sáng 2.9, cả nhóm mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến đường. Quá trình điều tra, lực lượng công an tạm giữ 5 xe máy, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kiếm và 1 dao tự tạo dài khoảng 1,75 m.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.