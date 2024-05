'Con muốn sống': Bạn đọc Thanh Niên giúp thêm 207 triệu đồng cho bệnh nhi ung thư

Trong bài viết về hoàn cảnh của em Nguyễn Khánh Hà, bạn đọc gửi lời động viên: "Chúc Hà mau bình phục và sớm trở lại cuộc sống bình thường, mong các nhà hảo tâm chia sẻ để giúp đỡ cho Hà".

Bạn đọc Trịnh Cường: "Lại một trường hợp rất đáng thương. Rõ nỗi đau như tận cùng của sức chịu đựng, trong khi cháu còn quá non nớt chưa biết gì, khi không chịu nổi, chỉ còn biết kêu "đau... đau...". Lại một chiều với tôi thời gian như dừng lại... xin chúc cháu và chị bình an, may mắn hơn trong thời gian tới. Qua bài báo nghĩ bạn đọc Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm mở lòng sẽ chia sẻ, giúp đỡ chị trong lúc quá khó khăn...".