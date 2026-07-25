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Con người có thể đạt tuổi thọ ra sao nếu khắc phục được lão hóa?
Video Thế giới

Con người có thể đạt tuổi thọ ra sao nếu khắc phục được lão hóa?

Trúc Huỳnh - Hạo Nhiên
Các nhà khoa học đã tiết lộ tuổi thọ tối đa mà con người có thể đạt được nếu chúng ta có thể chữa được tình trạng lão hóa trong tương lai.

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