Bí mật ADN mở ra khả năng kéo dài tuổi thọ
Video Thế giới

TT Phát triển Nội dung số
10/10/2025 15:31 GMT+7

Các nhà nghiên cứu phát hiện một loại protein vốn làm rút ngắn tuổi thọ con người lại hoạt động gần như trái ngược ở loài chuột chũi trụi lông, mang đến những phát hiện mới về tiềm năng nâng cao sức khỏe.

BBC ngày 10.10 đưa tin, một nghiên cứu mới về loài chuột chũi trụi lông cho thấy trải qua quá trình tiến hóa, cơ chế sửa chữa ADN ở loài vật này thay đổi và khiến tuổi thọ của nó kéo dài.

Vòng đời của loài chuột chũi trụi lông, thường sống trong hang, có thể lên đến 40 năm, biến nó trở thành loài gặm nhấm sống lâu nhất. Để so sánh, các loài chuột thông thường chỉ sống 1 - 3 năm, hải ly và nhím có thể sống hơn 20 năm.

Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science ngày 9.10, được nhóm các nhà khoa học tại Đại học Đồng Tế ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) dẫn đầu, đã tập trung quan sát khả năng sửa chữa ADN ở chuột chũi trụi lông.

Ở cơ thể người, khi ADN bị tổn thương, các tế bào sẽ sản sinh ra một loại protein là cGAS. Protein này đóng nhiều vai trò, trong đó có việc cảm nhận thương tổn và kích hoạt phản ứng miễn dịch. Tuy nhiên, ở người thì protein cGAS cũng can thiệp, cản trở quá trình tổng hợp và sửa chữa ADN. Chính sự can thiệp này thúc đẩy các tế bào ung thư phát triển và rút ngắn tuổi thọ con người.

Thế nhưng, ở chuột chũi trụi lông, các nhà nghiên cứu phát hiện protein cGAS lại có tác dụng ngược. Nó giúp cơ thể sửa chữa các chuỗi ADN và giữ cho mã di truyền trong mỗi tế bào được nguyên vẹn.

Giáo sư Gabriel Balmus, chuyên nghiên cứu về quá trình sửa chữa và lão hóa ADN tại Đại học Cambridge (Anh), cho biết phát hiện nói trên rất đáng chú ý. Ông cho rằng qua hàng triệu năm tiến hóa, chuột chũi trụi lông dường như đã “thiết lập lại” protein cGAS và biến nó thành điều có lợi cho cơ thể.

Ông Balmus nêu thêm phát hiện này đặt ra câu hỏi, rằng tại sao cùng loại protein nhưng sau quá trình tiến hóa thì ở chuột chũi trụi lông, chức năng của nó lại hoạt động ngược so với con người. Ngoài ra, đây là trường hợp cá biệt hay một phần của mô hình tiến hóa rộng hơn, ông Balmus đặt vấn đề.

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng phát hiện này sẽ tạo bước đệm cho những nghiên cứu giúp cải thiện sức khỏe con người và kéo dài tuổi thọ.

