Cơn sốt bóng đá đã bùng lên ở xứ sở chim kiwi

FIFA từng lo ngại rằng ở New Zealand, bầu không khí lạnh nhạt nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến World Cup, nhưng thực tế cho đến giờ phút này đã có nhiều điều thay đổi. Sự thay đổi ấy là nhờ chính bóng đá. Những kết quả thi đấu trong mấy ngày vừa qua tạo ra niềm tin rằng bóng đá ở đây có tương lai, dù New Zealand vẫn chưa có một giải vô địch quốc gia nữ, và các tuyển thủ của họ chủ yếu đá cho các CLB nước ngoài.



Sân Eden Park (New Zealand) chật kín cổ động viên trong trận khai mạc World Cup nữ 2023 AFP

Đầu tiên, đội chủ nhà New Zealand đã có chiến thắng rất thuyết phục trong trận khai mạc World Cup, trước đối thủ mạnh hơn nhiều là Na Uy - nhà vô địch World Cup nữ 1995. Những trận đấu khác cũng cho các kết quả đáng chú ý: đội Mỹ chỉ có thể thắng đội tuyển VN 3-0; Nigeria cầm chân đội bóng được đánh giá cao hơn nhiều là Canada; Anh - nhà đương kim vô địch châu Âu, chỉ có thể thắng được đội lần đầu dự giải là Haiti bằng một quả phạt đền; Thụy Điển, một đội châu Âu rất mạnh khác, cũng chỉ thắng sát nút Nam Phi 2-1; và Hà Lan, đương kim á quân World Cup, chỉ có thể thắng Bồ Đào Nha lần đầu dự World Cup với tỷ số tối thiểu 1-0. Và kết quả gây sốc nữa là Jamaica, cũng lần đầu dự giải, cầm chân Pháp, một ứng viên vô địch, với tỷ số 0-0. Chỉ có một kết quả chênh lệch lớn là Nhật Bản đánh bại Zambia 5-0. Chỉ vậy thôi. Và các trận đấu diễn ra trên những sân bóng chật kín khán giả.

Đội nữ New Zealand (phải)

Bóng đá nữ đã bắt đầu được chơi ở New Zealand từ đầu thế kỷ 20, nhưng đã tàn lụi bởi trong suốt hơn nửa thế kỷ sau đó phụ nữ bị cấm đá bóng. Người ta cho rằng đá bóng không phù hợp với phụ nữ. Rất nhiều những định kiến giới đã ngăn cản sự phát triển của bóng đá nữ ở New Zealand ngay cả khi các lệnh cấm phụ nữ chơi bóng bị hủy bỏ. Dù số lượng phụ nữ đá bóng ở xứ sở chim kiwi đã tăng lên trong những năm gần đây và đội tuyển của họ cũng đã vào các vòng chung kết World Cup, nhưng chưa bao giờ người ta chú ý nhiều đến bóng đá nói chung và bóng đá nữ nói riêng như lúc này, khi New Zealand đăng cai World Cup. Chính phủ New Zealand đã chi 20 triệu USD để cải thiện các sân bóng và cơ sở vật chất phục vụ giải đấu này. Sự lạnh nhạt của báo chí nước này với World Cup cũng không còn nữa sau khi New Zealand đánh bại Na Uy.

Hôm nay New Zealand bước vào trận đấu thứ 2 của mình tại vòng bảng World Cup, gặp đội Philippines. Niềm tin càng lớn hơn nữa, bởi nếu giành điểm đồng nghĩa với việc New Zealand nắm chắc một vé vào vòng knock-out, điều họ chưa bao giờ làm được. Thế có nghĩa là niềm vui của họ sẽ tăng gấp bội. Trả lời phỏng vấn nhật báo New Zealand Heral, đội trưởng New Zealand Ali Riley nói: "Vẫn còn những người hoài nghi chúng tôi vì những kết quả trong quá khứ, nhưng chúng tôi tin tưởng vào chính mình. Một giấc mơ đang trở thành hiện thực. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

Bước vào World Cup 2023 với tư cách là đội bị đánh giá thấp, New Zealand đã làm được điều mà người hâm mộ kỳ vọng ở họ. Đó là chiến thắng để tiếp tục ước mơ. Nhiệm vụ phải đánh bại một Philippines đã thua trận mở đầu và phải chiến thắng để không bị loại là không hề dễ dàng. Đối thủ của New Zealand đến từ Đông Nam Á nhưng có tới 18 cầu thủ sinh ra ở Mỹ, 2 ở Na Uy, 1 ở Canada và 1 ở Úc, do đó đội Philippines gần như là đội tuyển Mỹ 2 vậy. Họ sẽ chiến đấu đến cùng để ở lại World Cup 2023 càng lâu càng tốt. Nhưng New Zealand cũng tràn đầy niềm tin.

Cơ quan khí tượng New Zealand đã khuyến cáo CĐV đến sân Wellington hôm nay nên mặc thêm áo khoác dày. Nhiệt độ đang xuống thấp, gió mạnh hơn và có thể có mưa. Nhưng tất cả sẽ trở nên ấm áp nếu New Zealand lại thắng.