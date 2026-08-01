Cơn sốt memecoin đã kết thúc?

Trong lĩnh vực tiền mã hóa, memecoin là những token lấy cảm hứng từ trào lưu hoặc meme (ảnh chế) trên internet. Đặc điểm chung của memecoin là gần như không có giá trị về mặt công nghệ, được các nhân vật nổi tiếng bơm thổi, tăng giá chóng mặt nhưng có thể mất sạch giá trị trong tích tắc.

Khác những tiền mã hóa phổ biến như Bitcoin hay Ethereum, memecoin thường dùng cho mục đích đầu cơ. Dòng tiền nhanh đến và nhanh đi, người chơi thường xác định "được ăn cả, ngã về không" khi bỏ tiền vào các dự án này.

Kỷ nguyên đầu cơ memecoin thoái trào

Tuy nhiên, khi thị trường tiền mã hóa trưởng thành với sự tham gia của các tổ chức, memecoin đang dần bị thanh lọc.

Tổng vốn hóa thị trường của Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB), hai memecoin lớn nhất theo giá trị, đã giảm xuống còn 13,27 tỉ USD, mức thấp nhất trong ba năm và giảm khoảng 2% chỉ trong tháng 7. Trong khi đó, Bitcoin, tiền mã hóa lớn nhất thế giới vẫn tăng khoảng 5% trong tháng qua.

Biểu đồ giá memecoin DOGE trong một năm qua ẢNH: KHƯƠNG NHA

Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của hai memecoin này chỉ còn 1,02% so với Bitcoin, mức thấp nhất từ trước đến nay. Vào năm 2021, khi cơn sốt memecoin bùng nổ DOGE và SHIB chiếm 7% vốn hóa thị trường so với Bitcoin. Nói cách khác, cứ mỗi 100 USD đầu tư vào Bitcoin, có 7 USD được chảy vào memecoin. Ngày nay, con số đó chỉ còn hơn 1 USD.

Ngoài Bitcoin tăng giá, việc các quỹ ETF Bitcoin giao ngay được Mỹ thông qua vào năm 2024 đã thúc đẩy quá trình phát triển lành mạnh của thị trường. Những nhà đầu tư truyền thống, có dòng tiền lớn ít quan tâm đến memecoin. Họ bỏ tiền vào những dự án có tiềm năng sinh lời, giải quyết được bài toán thật của xã hội, thay vì tìm kiếm cơ hội làm giàu trong ngắn hạn. Ngoài ra, dòng vốn cũng bị phân tán bởi các lĩnh vực mới nổi khác, có liên kết với tài chính truyền thống như mã hóa tài sản thực (RWA).

Dòng vốn từng đổ vào các loại tiền điện tử memecoin mang tính đầu cơ đang tập trung vào Bitcoin và các lĩnh vực thị trường lớn khác. Điều này cho thấy kỷ nguyên kiếm tiền dễ dàng thông qua memecoin đã qua.

Memecoin như sòng bạc trực tuyến

Theo Cointelegraph, memecoin hoạt động tương tự sòng bạc trực tuyến. Chúng mang tính giải trí và hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, lợi nhuận chỉ ưu ái cho những người tạo lập và quảng bá.

Trước đây, trò đùa memecoin không chỉ đứng bên lề thị trường tiền điện tử, chúng từng trở thành động lực thúc đẩy kỷ nguyên đầu cơ. Các nền tảng như Pump.fun đã giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tạo và giao dịch token meme ngay lập tức.

Khác với cờ bạc được quản lý, memecoin thường được thổi phồng bởi những nhân vật có ảnh hưởng. Không chỉ các ngôi sao giải trí, ngay cả giới chính trị gia cũng tham gia vào cơn sốt này. Kết quả nghiệt ngã là phần thưởng hầu hết thuộc về "chủ sòng" và người đầu tư sớm, trong khi phần lớn phải chịu thua lỗ.

Điều đáng lo ngại là trong khi việc mở sòng bạc đòi hỏi phải có giấy phép, địa điểm được lựa chọn theo quy chuẩn nghiêm ngặt, bất kỳ ai cũng có thể ra mắt memecoin của riêng mình trên blockchain. Việc thiếu sự giám sát theo quy định đã tạo điều kiện cho sự phát triển bùng nổ của memecoin. Điều đó cũng đồng nghĩa nhiều người mới tham gia vào thị trường tiền số có thể mất tiền hơn, từ đó tạo ra những nhìn nhận không đầy đủ về ngành công nghiệp mới mẻ này.