Đời sống Cộng đồng

'Con sư tử trên bầu trời đêm' sắp tỉnh giấc: Người Việt quan sát được tối nay

Cao An Biên
Cao An Biên
14/11/2025 20:07 GMT+7

Mưa sao băng đẹp nhất tháng 11 Leonids có điểm xuất phát từ chòm sao Sư Tử ngày càng gần đến cực đại, người Việt có thể quan sát ngay tối nay 14.11. Nhiều người ví von trận mưa sao băng này là 'con sư tử trên bầu trời đêm sắp tỉnh giấc'.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), mưa sao băng Leonids, một sự kiện thiên văn thường niên diễn ra từ ngày 6.11 đến 30.11 sẽ đạt đỉnh vào đêm 17, rạng sáng ngày 18.11 sắp tới.

'Con sư tử trên bầu trời đêm' sắp tỉnh giấc: Người Việt thấy ngay tối nay - Ảnh 1.

Mưa sao băng Leonids, một sự kiện thiên văn thường niên diễn ra từ ngày 6.11 đến 30.11

ẢNH: THANH TÙNG

Leonids bắt nguồn từ những mảnh vụn do sao chổi Tempel-Tuttle để lại. Khi trái đất đi qua, các hạt bụi lao vào khí quyển và bốc cháy, tạo nên những vệt sáng mà chúng ta gọi là sao băng.

Mưa sao băng Leonids nổi tiếng với tốc độ cực nhanh, lên đến 70 km/s và đôi khi còn tạo nên “bão sao băng” với hàng nghìn vệt sáng xuất hiện chỉ trong một giờ. Thời điểm lý tưởng nhất để quan sát là từ sau nửa đêm, khi chòm sao Leo (Sư Tử) - điểm xuất phát của mưa sao băng - đã ở cao trên bầu trời hướng đông.

Mẹo nhỏ: Hãy quan sát từ tối nay!

Năm nay, trăng lưỡi liềm mỏng cuối tháng chỉ xuất hiện thoáng qua trước bình minh gần như không ảnh hưởng gì tới buổi quan sát của bạn.

Mẹo nhỏ, hãy bắt đầu quan sát một vài đêm trước cực đại để bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy nhiều sao băng sáng hơn. Đó là lý do tối nay, trước thời điểm cực đại, người yêu thiên văn có thể săn tìm mưa sao băng này.

'Con sư tử trên bầu trời đêm' sắp tỉnh giấc: Người Việt thấy ngay tối nay - Ảnh 3.

Ngắm mưa sao băng này sau nửa đêm

ẢNH: THANH TÙNG

Cụ thể, khoảng 2 giờ sáng, chòm sao Leo sẽ lên đủ cao để bạn có thể nhìn rõ. Chòm sao này rất dễ nhận ra bởi các sao sáng và hình dạng đặc biệt của nó, miễn là trời đủ trong.

Phần đầu của sư tử là nơi xuất phát hầu hết các sao băng của hiện tượng này. Bạn có thể quan sát Leonids trong toàn bộ thời gian từ khi nhìn thấy chòm sao Leo cho tới khi trời sáng.

Sau Leonids, đừng quên chuẩn bị cho mưa sao băng Geminids - một trong những trận mưa sao băng rực rỡ nhất năm - sẽ đạt cực đại vào đêm 13 và 14.12, với tốc độ có thể lên tới 150 sao băng mỗi giờ trong điều kiện trời quang đãng.

Khám phá thêm chủ đề

